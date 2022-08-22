Полицейские Аши вернули в семью ребенка, который боялся гнева родителей

В Ашинском районе (Челябинская область) сотрудники полиции разыскали ушедшего из дома десятилетнего ребенка. Мальчик боялся возвращаться домой, потому что ушел на прогулку без разрешения родителей.

В дежурную часть отдела МВД России по Ашинскому району поступило сообщение от местной жительницы о том, что ее десятилетний сын ушел из дома и не вернулся.

«Незамедлительно на розыск несовершеннолетнего были ориентированы наружные службы полиции, оперативники уголовного розыска, участковые уполномоченные полиции и ПДН. В местах массового пребывания граждан и в сети Интернет размещались ориентировки с описанием юного жителя города, полицейские проверяли имеющиеся в поселке заброшенные здания и сооружения, опрашивали соседей семьи и прохожих, объезжали близлежащие населенные пункты», - сообщили в региональном полицейском главке.

Во время поисковых мероприятий к одному из нарядов полиции обратилась неравнодушная местная жительница, сообщившая, что в беседке своего частного двора по улице Ленина она увидела спящего мальчика.

Стражи порядка обнаружили ребенка. Мальчик рассказал, что побоялся возвращаться домой, так как ушел на прогулку без разрешения родителей.