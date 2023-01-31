Полицейские Челябинска изъяли поддельных сигарет по сумму свыше пяти миллионов рублей

Челябинские полицейские изъяли тысячи пачек сигарет с поддельными акцизами. Сбытчиком оказался ранее судимый местный житель.

Во время обыска двух гаражей в поселке Сосновский, арендованных челябинцем, полицейские обнаружили и изъяли свыше 48 тысяч пачек сигарет на общую сумму более 5,4 миллиона рублей, маркированных, как показала экспертиза, поддельными акцизами.

«Предварительно установлено, что мужчина приобретал контрафактный товар у неустановленных лиц, после чего перевозил в родной регион и сбывал его местным индивидуальным предпринимателям», - сообщили в региональном полицейском главке.

Возбуждено уголовное дело.