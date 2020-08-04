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Полицейские Челябинска не позволили очередному «закладчику» поправить свое финансовое положение

Происшествия
Сегодня, 16:54
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Автор: 
Инна Шемаева

Сотрудниками отдела уголовного розыска полиции Челябинска у дома по улице Радужной был задержан 30-летний житель села Долгодеревенское, у которого был обнаружен наркотик. «Дурь» он собирался сбыть, делая «закладки», и таким образом заработать себе не жизнь.

Полицейскими установлено, что задержанный – ранее судимый за распространение наркотиков житель села Долгодеревенское, через сеть Интернет получил информацию о местонахождении наркотического средства на территории Центрального района города Челябинска, забрал его и в дальнейшем планировал сбыть бесконтактным способом.

«В ходе проведения обыска в съемной квартире задержанного, сотрудники полиции обнаружили и изъяли электронные весы, упаковочные материалы. Проводятся мероприятия, направленные на установление всех участников противоправного деяния», - сообщила временно исполняющая обязанности руководителя пресс-службы УМВД России по городу Челябинску Марина Талипова.

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей».

Мужчина в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации водворен в изолятор временного содержания.

17 августа в Челябинске стартует второй этап антинаркотической операции «Мак», которая направлена на ликвидацию незаконных посевов и очагов произрастания дикорастущих растений, содержащих наркотические или психотропные вещества. Южноуральцы могут сообщить информацию о фактах распространения наркотиков и лицах, причастных к незаконному обороту наркотических веществ, по телефону в дежурную часть.

 

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Автор: 
Инна Шемаева
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