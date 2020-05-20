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Полицейские Челябинска сняли с поезда жительницу Башкортостана сбежавшую из-под домашнего ареста

Происшествия
Сегодня, 16:50
Автор: 
Инна Шемаева

Сотрудники транспортной полиции Челябинска совместно с бойцами ОМОНа Росгвардии Челябинской области задержали пассажирку поезда, находящуюся в федеральном розыске. Жительница Башкортостана находилась под домашним арестом и пыталась скрыться от стражей порядка в Челябинска.

Бойцы челябинского ОМОН на транспорте во время следования скорого пассажирского поезда Нижневартовск – Оренбург задержали женщину, находившуюся в федеральном розыске. Оперативную информацию росгвардейцы получили из дежурной части Южно-Уральского линейного управления МВД России на транспорте.

«Сотрудниками Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте было установлено, что разыскиваемая следует в пассажирском поезде «Нижневартовск – Оренбург». По прибытии состава на станцию Челябинск 42-летняя женщина была снята с поезда транспортными полицейскими совместно с бойцами ОМОН на транспорте и помещена в изолятор временного содержания для дальнейшей передачи инициатору розыска», - сообщила представитель пресс-службы Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте Вера Кухтина.

«42-летняя жительница села Акаян Республики Башкортостан сбежала из-под домашнего ареста 3,5 месяца назад. Мера пресечения в виде домашнего ареста женщине была избрана за подделку документов», - сообщил руководитель пресс-службы Росгвардии по Челябинский области Альберт Габбазов.

На родине в отношении женщины было возбуждено уголовное дело по части третьей статьи 327 Уголовного Кодекса Российской Федерации – «Подделка документов».

 

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Автор: 
Инна Шемаева
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