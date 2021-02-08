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Полицейские Челябинска «зачистили» город от очередных наркоманов

В Челябинске за прошедшие выходные полицейские изъяли у жителей около 20 граммов наркотических средств. Задержано три человека.

Наркоманов полицейские Челябинска задержали на территории Ленинского, Металлургического, Советского, Центрального и Курчатовского районов города.

«В ходе досмотра у задержанных полицейские обнаружили и изъяли в общей массе около трех граммов героина, шести граммов «синтетики» и одиннадцати граммов конопли. Установлено, что изъятые наркотики подозреваемые приобрели и хранили при себе для личного употребления», - сообщила временно исполняющая обязанности руководителя пресс-службы УМВД России по городу Челябинску Светлана Ершова.

Возбуждено уголовное дело по части первой и второй статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации – «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». Максимальная санкция данных частей статьи – лишение свободы на срок до трех и десяти лет.

Полицейские напоминают, что сообщить информацию о фактах распространения наркотиков и лицах, причастных к незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ, можно по телефонам: 8 (351) 265-02-00, 8 (351) 266-14-14 или 02.

Добавим, что в марте в Челябинске стартует первый этап общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью», направленной на привлечение общественности к участию в противодействии незаконному обороту наркотиков, а также оказанию квалифицированной помощи наркозависимым.

В прошлом году в рамках акции в органы полиции Челябинской области поступило 720 обращений, в том числе о фактах незаконного оборота наркотиков, распространении пронаркотического контента в сети Интернета, а также с целью получения консультаций по вопросам лечения и реабилитации наркоманов. В ходе акции сотрудниками полиции проверено более 2170 мест массового пребывания несовершеннолетних и молодежи, составлено 230 протоколов об административных правонарушениях в сфере незаконного оборота наркотиков. Было выявлено 117 преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, изъято более 26 килограммов наркотических средств и психотропных веществ.

Челябинскими полицейскими также было выявлено 39 преступлений и 46 административных правонарушений по линии незаконного оборота наркотиков, изъято около 500 граммов наркотиков.