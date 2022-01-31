Полицейские Челябинска задержали организаторов продажи контрафакта

В Челябинске оперативниками отделения экономической безопасности и противодействия коррупции задержаны трое местных жителей, осуществляющих незаконную продажу алкогольной и табачной продукции. Возбуждено уголовное дело.

Полицейскими установлено, что подозреваемые в торговых точках в Металлургическом и Ленинском районах Челябинска хранили и реализовывали немаркированную алкогольную и табачную продукцию на сумму не менее 300 000 рублей.

В ходе проведенного обыска из магазинов, арендованных организаторами, изъято около 1500 единиц немаркированной алкогольной продукции и более 4000 пачек нелегальных табачных изделий.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Подозреваемым избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

Проводятся мероприятия, направленные на установление лиц организовавших изготовление продукции.