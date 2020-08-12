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Далеко не уехал

Полицейские Челябинска задержали серийного веловора

Происшествия
Сегодня, 15:23
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Автор: 
Инна Шемаева

Сотрудники полиции Челябинска задержали ранее судимого местного жителя, который воровал велосипеды, оставленные в подъездах жилых домов. 

Уже доказана его причастность к кражам шести «железных» коней. Стражи порядка не исключают, что преступных эпизодов в «копилке» задержанного гораздо больше.

Все велокражи были совершены на территории Курчатовского и Центрального районов Челябинска. 35-летний местный житель, ранее судимый за грабеж и кражу, в течение нескольких недель похитил шесть велосипедов, оставленных владельцами в подсобных помещениях подъездов многоквартирных домов.

Общая сумма причиненного ущерба составила 44 тысячи рублей. Велосипеды мужчина успел продать, а деньги потратить.

«В районных отделах полиции по заявлениям потерпевших возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частями первой и второй стать 158 УК РФ «Кража». Максимальная санкция данных частей статьи - лишение свободы на срок до двух и до пяти лет. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания», - сообщила временно исполняющая обязанности руководителя пресс-службы УМВД России по городу Челябинску Марина Талипова.

Стражи порядка отмечают, что летом кражи велосипедов в Челябинской области участились. Ранее полицейские Златоуста задержали трех подростков, которые воровали велосипеды, чтобы купить себе машину. Транспортные средства юные друзья продавали по объявлениям в Интернете. Всего были совершены кражи семи велосипедов. На вырученные средства три товарища приобрели автомобиль.

Полицейские напоминают о необходимости проявления бдительности и соблюдения элементарных правил безопасности для сохранности своего имущества. Злоумышленники пользуются беспечностью южноуральцев, которые оставляют свои двухколесные транспортные средства без присмотра на улице, у магазинов, во дворах и подъездах домов, не используя специальные противоугонные средства.

«Полиция рекомендует не оставлять свое двухколесное транспортное средство в местах, где его легко похитить. Велосипед должен находиться в поле зрения камер видеонаблюдения при их наличии, либо в таком месте, чтобы оставаться у вас на виду. При этом велосипед все равно должен быть пристегнут, даже если вы оставили его на короткое время», - добавила Марина Талипова.

Стражи порядка также советуют после покупки велосипеда хранить паспорт транспортного средства и переписать его серийный номер, а также сфотографировать велосипед, чтобы в случае его кражи передать снимок полицейским. Это ускорит поиск.

Сейчас многие весьма охотно покупают различные вещи по объявлениям в Интернете. Но стоит быть бдительным при покупке велосипеда «с рук». Низкие цены и продажа «на улице» должны вызывать у каждого опасения.

Напомним, за приобретение похищенного предусмотрена уголовная ответственность - в случае если человек был осведомлен о том, что приобретает таковое. Это статья 175 УК РФ.

 

 

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Автор: 
Инна Шемаева
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