Полицейские Челябинска задержали супружескую пару из Троицка с крупной партией героина

В Челябинске сотрудники ГИБДД изъяли у супружеской пары из Троицка около 200 граммов героина, которые они планировали сбыть. Они помещены в изолятор временного содержания. Им грозит до 20 лет лишения свободы.

Инспекторами полка ДПС ГИБДД в Ленинском районе Челябинска был остановлен для проверки автомобиль. В салоне машины находилась супружеская пара – водитель и пассажир при общении с полицейскими начали явно нервничать. Было принято решение о досмотре транспортного средства.

«Стражи порядка обнаружили и изъяли около 200 граммов наркотического средства героин, хранимого с целью дальнейшего сбыта. Жители Троицка, были задержаны и в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации водворены в изолятор временного содержания», - сообщила руководитель пресс-службы УМВД России по городу Челябинску Любовь Гайнулина.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Задержанным грозит до 20 лет лишения свободы. В отношении подозреваемых решается вопрос об избрании меры пресечения.