19.08.2022
Полицейские из Увельского района задержаны коллегами по подозрению в рубке реликтовых сосен
19.08.2022
В Челябинске впервые полицейские демонтировали нелегальный пункт приема металлолома
19.08.2022
Челябинский цинковый завод стал лауреатом регионального конкурса «Строитель года-2022»
19.08.2022
В Челябинской области ежемесячные денежные выплаты получит свыше 110 тысяч детей в возрасте от 8 до 17 лет
19.08.2022
«Парижскому полумарафону» в Челябинской области посвятили почтовый штемпель
19.08.2022
Их искали несколько лет: полицейские Челябинска задержали автоподставщиков
Полицейские из Увельского района задержаны коллегами по подозрению в рубке реликтовых сосен
В Челябинске открылась главная агровыставка региона
18.08.2022
В Челябинской области очень много желающих попасть в именные батальоны для участия в спецоперации
18.08.2022
Текслер едет в села, которые год назад посещал с президентом и куда обещал вернуться
18.08.2022
Челябинцы бурно обсуждают горку-трамплин во дворе на улице Ворошилова
17.08.2022
Лишь 20% южноуральцев положительно оценили состояние общественного транспорта в регионе
16.08.2022