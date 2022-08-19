Полицейские из Увельского района задержаны коллегами по подозрению в рубке реликтовых сосен

Оперативники собственной безопасности ГУ МВД России по Челябинской области пресекли противоправную деятельность троих сотрудников отдела полиции «Увельский».

Предварительно установлено, что стражи порядка осуществляли вырубку реликтовых деревьев соснового бора, который относится к памятникам природы Южного Урала.

По материалам оперативников областного полицейского главка в следственном отделе по городу Южноуральску СУ СК России по Челябинской области возбуждено уголовное дело по статье 262 УК РФ «Нарушение режима особо охраняемых природных территорий и природных объектов».

В настоящее время сотрудники отстранены от исполнения служебных обязанностей. При подтверждении вины они будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесут наказание в установленном законом порядке, а их руководители привлечены к строгой дисциплинарной ответственности, заявили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.