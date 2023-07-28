Полицейские Катав-Ивановска спасли тонущего в гудроне щенка

В Катав-Ивановском районе полицейские спасли щенка. Собака увязля в гудроне и могла погибнуть без помощи людей.

Собачку возле дороги увидели старший инспектор Управления делопроизводства и режима ГУ МВД России по Челябинской области капитан внутренней службы Андрей Коваль и сотрудники уголовного розыска района. Щенка аккуратно достали из вязкой массы, отмыли и доставили в приют для животных «Кот и Пес».

Человеческий поступок полицейских не прошел незамеченным. В адрес Отдела МВД России по Катав-Ивановскому району пришло письмо от местной жительницы, которая выразила слова благодарности за оказанную помощь.

«Спасибо сотрудникам полиции за спасение малыша. Его бросили в гудрон. Ребята не испугались замараться, и машину запачкать не побоялись. С такими можно быть уверенным в завтрашнем дне. Не подведут! Грязь на руках не страшно. Вода и мыло всё отмоют. Главное, что ваши души светлы и чисты!» – написала женщина.