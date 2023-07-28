28.07.2023
На Южном Урале открыли новую станцию связи в честь 100-летнего юбилея Нязепетровского района
28.07.2023
Полицейские Катав-Ивановска спасли тонущего в гудроне щенка
28.07.2023
«Уралкуз» провел футбольный турнир
28.07.2023
В Историческом музее Южного Урала новый выставочный проект
28.07.2023
На челябинских курортах устроят соревнования и накормят бутербродами
28.07.2023
Челябинская область представит свои достижения на международной выставке-форуме «Россия»
Полицейские Катав-Ивановска спасли тонущего в гудроне щенка
28.07.2023
Силовики нагрянули на оборонное предприятие в Челябинске
27.07.2023
Перед судом предстанут обвиняемые в хищениях 30 миллионов рублей страховых выплат
24.07.2023
В Коркинском отделе МВД – новый руководитель
24.07.2023
Карталинку обманули по сложной схеме
Олег Гербер избран председателем Законодательного собрания Челябинской области
27.07.2023
Челябинская область активно модернизирует объекты культуры в рамках нацпроекта
26.07.2023
В Челябинскую область возвращается аномальная жара
25.07.2023
Три города Челябинской области получат федеральные гранты на создание комфортной среды
24.07.2023
В Челябинской области провели «День поля»
24.07.2023