Полицейские Миасса изъяли крупную партию нелегальной табачной продукции

В Миассе (Челябинская область) сотрудниками полиции изъята немаркированная табачная продукция на сумму более двух миллионов рублей. Из незаконного оборота изъято почти 17 тысяч пачек сигарет.

Несколько коробок с табачной продукцией сотрудники ГИБДД города обнаружили при досмотре автомобиля «Шевроле» под управлением местной жительницы.

«В ходе дальнейшей работы оперативниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции в гаражном боксе, принадлежащем задержанной, была обнаружена и изъята аналогичная немаркированная табачная продукция. Являясь индивидуальным предпринимателем, подозреваемая планировала сбыть данный товар через собственные торговые точки», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части шестой статьи 171.1 УК РФ. Максимальная санкция данной части статьи - лишение свободы на срок до шести лет.

В настоящее время в отношении подозреваемой избрана мера принуждения в виде обязательства о явке. Проводятся мероприятия, направленные на установление лиц, организовавших реализацию немаркированного табака.