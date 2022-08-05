Полицейские задержали челябинца, дискредитировавшего ВС РФ

В Челябинске сотрудники полиции задержали местного жителя, который, находясь в центре города, демонстрировал плакат, содержание которого дискредитировало Вооруженные Силы Российской Федерации.

Как сообщили в УМВД России по городу Челябинску, молодой человек доставлен в отдел полиции, где в отношении него возбуждено административное производство по части первой статьи 20.3.3 КоАП Российской Федерации - «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности или исполнения государственными органами Российской Федерации своих полномочий в указанных целях».

Материалы административного дела направлены в Советский районный суд для принятия законного решения.