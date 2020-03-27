Полицейские задержали челябинца, который продавал перекупщикам арендованные машины

Полицейские Челябинска задержали 32-летнего местного жителя, который арендовывал на сайте бесплатных объявлений автомобили, а затем продавал их перекупщикам. Стражи порядка пока доказали только три факта автомошенничества и ищут возможных жертв афериста.

Сотрудники отдела уголовного розыска полиции Челябинска задержали местного жителя, который попался на автомошенничестве. В руках стражей порядка он оказался после того, как на сайте бесплатных объявлений в сети Интернет он арендовал у местного жителя автомобиль марки Лада Гранта. Между арендодателем и арендатором был заключен договор аренды машины на неделю и была внесена оплата в размере 7 000 рублей.

"Однако в указанный срок арендатор не вернул автомашину владельцу и перестал выходить на связь. После чего обманутый арендодатель обратился с заявлением в полицию. Полицейскими установлено, что злоумышленник продал арендованный автомобиль за цену значительно ниже рыночной", - сообщили в пресс-службе регионально полицейского главка.

Как сообщил агентству "Урал-пресс-информ" собственный источник в правоохранительных органах региона, автомошенник "загонял" арендованные машины перекупщикам. Стражи порядка доказали его причастность к трем аналогичным преступлениям.

По всем фактам возбуждены уголовные дела по статье "Мошенничество". Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы. Он водворен в ИВС. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.