ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ

Полицейские задержали челябинца, который продавал перекупщикам арендованные машины

Происшествия
Сегодня, 16:00

Полицейские Челябинска задержали 32-летнего местного жителя, который арендовывал на сайте бесплатных объявлений автомобили, а затем продавал их перекупщикам. Стражи порядка пока доказали только три факта автомошенничества и ищут возможных жертв афериста.

Сотрудники отдела уголовного розыска полиции Челябинска задержали местного жителя, который попался на автомошенничестве. В руках стражей порядка он оказался после того, как на сайте бесплатных объявлений в сети Интернет он арендовал у местного жителя автомобиль марки Лада Гранта. Между арендодателем и арендатором был заключен договор аренды машины на неделю и была внесена оплата в размере 7 000 рублей.

"Однако в указанный срок арендатор не вернул автомашину владельцу и перестал выходить на связь. После чего обманутый арендодатель обратился с заявлением в полицию. Полицейскими установлено, что злоумышленник продал арендованный автомобиль за цену значительно ниже рыночной", - сообщили в пресс-службе регионально полицейского главка.

Как сообщил агентству "Урал-пресс-информ" собственный источник в правоохранительных органах региона, автомошенник "загонял" арендованные машины перекупщикам. Стражи порядка доказали его причастность к трем аналогичным преступлениям.

По всем фактам возбуждены уголовные дела по статье "Мошенничество". Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы. Он водворен в ИВС. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Отправить новость
Сегодня, 11:40
Челябинские пенсионеры пострадали от рук афериста из Новосибирской области
Сегодня, 11:29
В Магнитогорске начался осмотр квартир жилого дома, пострадавшего от взрыва
Сегодня, 10:41
Двухлетний ребенок, пострадавший от взрыва в Магнитогорске, в крайне тяжелом состоянии
Сегодня, 10:26
Бухгалтером МЧС по Челябинской области присвоено 250 тысяч рублей
Сегодня, 09:55
СК возбудил уголовное дело по факту смерти двух человек после взрыва в Магнитогорске
Вчера, 23:05
Пострадавшим в Магнитогорске окажут необходимую помощь
Вчера, 22:44
Алексей Текслер дал поручения по инциденту в Магнитогорске
Вчера, 22:38
Основная версия произошедшего в Магнитогорске – взрыв газового баллона
Вчера, 22:12
При взрыве в Магнитогорске погибла женщина с ребенком. Еще двое детей - в больнице
Вчера, 21:06
В Магнитогорске два человека погибли в результате взрыва бытового газа в жилом доме
Интервью
Сегодня, 15:06
Пять новых вопросов по коронавирусу
Блиц-опрос с Ириной Гехт по работе медучреждений
Общество
Сегодня, 12:24
Коронавирус распространяется по Челябинской области
Новости
Сегодня, 15:49
Политика
Андрей Минченко назначен замминистра экономического развития
Сегодня, 15:48
Федерация
Без алкоголя, но с маршами. ВОЗ выдало рекомендации удаленщикам
Сегодня, 15:42
Происшествия
Аферисты из Магнитогорска, обманувшие 80 человек, отправились за решетку
Сегодня, 15:29
Происшествия
В Челябинске будут судить оренбуржца, который устроил газовую камеру для своих кредиторов
Сегодня, 14:07
Общество
Прокуратура Челябинской области встала на защиту бездомных животных
Опрос

Как вы считаете: Администрация Челябинска несёт ответственность за вырубку деревьев в городе?

Да
97%
Нет
3%
Материалы рубрики
Сегодня, 15:42
Происшествия
Аферисты из Магнитогорска, обманувшие 80 человек, отправились за решетку
Сегодня, 15:29
Происшествия
В Челябинске будут судить оренбуржца, который устроил газовую камеру для своих кредиторов
Сегодня, 13:27
Происшествия
Семьи погибших при взрыве бытового газа в Магнитогорске получат по одному миллиону рублей
Сегодня, 13:22
Происшествия
Жителям дома, пострадавшего от взрыва газа в Магнитогорске, разрешили вернуться в свои квартиры
Сегодня, 13:20
Происшествия
В СК официально прокомментировали задержание магнитогорца, который принес в жилой дом газовый баллон
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика