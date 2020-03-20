Полицейские задержали наркосадовода из Челябинска

В Копейске (Челябинская область) задержан житель Челябинска, который превратил свой садовый домик и квартиру в теплицы для выращивания конопли. Мужчина заключен под стражу. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

В рамках проходящей акции «Сообщи, где торгуют смертью копейские полицейские задержали челябинца за сбыт марихуаны весом 35 граммов. Во время осмотров по адресу проживания задержанного стражами правопорядка обнаружено и изъято около 500 граммов наркосодержащих растений, приготовленных для сбыта, и более 1,5 килограмма – в садовом домике одного из садовых кооперативов.

Также полицейскими Копейска был задержан "закладчик".

"Полицейскими установлено, что копейчанин в тайниках-закладках размещал наркотические средства с целью их дальнейшего сбыта. Во время досмотра при задержании у мужчины было обнаружено и изъято четыре свертка. По заключению эксперта изъятым является синтетический наркотик. В ходе дальнейшей работы оперативниками из тайников изъято еще 11 аналогичных свертков с синтетическим наркотическим средством, а при обыске в квартире задержанного обнаружены весы и упаковочный материал", - сообщили в пресс-службе регионального полицейского главка.

Всего же за сутки полицейские Челябинска и Копейска в рамках акции "Сообщи, где торгуют смертью!", задержали семерых подозреваемых в незаконном обороте наркотиков, у которых изъято свыше двух килограммов наркотиков.

По данным фактам возбуждены уголовные дела. В зависимости от степени вины задержанным грозит лишение свободы на срок до трех, 15 и 20 лет соответственно.

Копейчанин и житель Челябинска заключены под стражу. В отношении подозреваемых, задержанных в областном центре, мера пресечения избирается.

Напомним, первый этап Всероссийская акции «Сообщи, где торгуют смертью» продлится до 27 марта. Горожане могут сообщить информацию о фактах распространения наркотиков и лицах, причастных к их незаконному обороту, по телефону 02.

За консультацией по вопросам лечения и реабилитации наркопотребителей можно обратиться на «горячую линию» Челябинской областной наркологической больницы по телефону 8 (351) 775-11-91.

Фото: пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области