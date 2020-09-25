Полицейские Златоуста задержали наркосбытчика с «синтетикой» в носке

В Златоусте (Челябинская область) полицейские предотвратили сбыт наркотиков в крупном размере. Задержаны два человека. Мефедрон был спрятан у одного из них в носках.

Местные жители были задержаны сотрудниками полиции в ходе проведенных мероприятий на улице Грибоедова. При личном досмотре у одного из мужчин в носке были обнаружены полимерные пакетики с наркотическим веществом синтетического происхождения массой 4,94 грамма. Установлено, что наркотики задержанные хранили с целью их дальнейшего сбыта.

«Наркотическое средство находилось в носке одного из мужчин. Согласно справке об исследовании изъятое вещество содержит мефедрон. Ранее подозреваемые на профилактическом учете в полиции не состояли», - сообщила официальный представитель пресс-службы УМВД по Златоусту Ольга Аристова.

Возбуждено уголовное дело. Один из мужчин водворен в изолятор временного содержания. В отношении другого решается вопрос об избрании меры пресечения.

В Еткульском районе стражи порядка изъяли у местного жителя около 700 граммов конопли. Наркосодержащие части растения участковые уполномоченные полиции обнаружили в ходе мероприятий в спальной комнате под кроватью подозреваемого. Установлено, что мужчина хранил коноплю для собственного потребления.

Как сообщили в региональном полицейском главке, по данному факту также возбуждено уголовное дело.