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Полицейские Златоуста задержали наркосбытчика с «синтетикой» в носке

Происшествия
Сегодня, 16:49
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Автор: 
Инна Шемаева

В Златоусте (Челябинская область) полицейские предотвратили сбыт наркотиков в крупном размере. Задержаны два человека. Мефедрон был спрятан у одного из них в носках.

Местные жители были задержаны сотрудниками полиции в ходе проведенных мероприятий на улице Грибоедова. При личном досмотре у одного из мужчин в носке были обнаружены полимерные пакетики с наркотическим веществом синтетического происхождения массой 4,94 грамма. Установлено, что наркотики задержанные хранили с целью их дальнейшего сбыта.

«Наркотическое средство находилось в носке одного из мужчин. Согласно справке об исследовании изъятое вещество содержит мефедрон. Ранее подозреваемые на профилактическом учете в полиции не состояли», - сообщила официальный представитель пресс-службы УМВД по Златоусту Ольга Аристова.

Возбуждено уголовное дело. Один из мужчин водворен в изолятор временного содержания. В отношении другого решается вопрос об избрании меры пресечения.

В Еткульском районе стражи порядка изъяли у местного жителя около 700 граммов конопли. Наркосодержащие части растения участковые уполномоченные полиции обнаружили в ходе мероприятий в спальной комнате под кроватью подозреваемого. Установлено, что мужчина хранил коноплю для собственного потребления.

Как сообщили в региональном полицейском главке, по данному факту также возбуждено уголовное дело.

 

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Автор: 
Инна Шемаева
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