Полицейский из Магнитогорска, задержанный ФСБ, остался на свободе

В Магнитогорске (Челябинская область) начальник отдела полиции «Левобережный» Антон Романов, признанный виновным в превышении должностных полномочий, наказан рублем: ему назначено наказание в виде штрафа.

Собранные следственными органами СУ СКР по Челябинской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора.

Как сообщил старший помощник руководителя регионального следственного управления СК России Владимир Шишков, установлено, что в апреле 2020 года осужденный, превышая должностные полномочия, дал незаконное указание подчиненным сотрудникам о непривлечении к уголовной ответственности своей знакомой.

Преступление выявлено сотрудниками регионального управления ФСБ России, которые совместно с сотрудниками управления собственной безопасности ГУ МВД России по Челябинской области осуществляли оперативное сопровождение по уголовному делу.

Приговором суда осужденному назначено наказание в виде штрафа в размере сорока тысяч рублей.