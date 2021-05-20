20.05.2021
Полицейский из Магнитогорска, задержанный ФСБ, остался на свободе
20.05.2021
Южноуральцев приглашают на грандиозный фестиваль эндуро-гонок
20.05.2021
Анонсы событий и мероприятий на 21 мая
20.05.2021
Жительница Уйского района получила 13 лет за убийство годовалого сына
20.05.2021
Преданность друг другу и семейным традициям: в Челябинске чествовали семьи года
20.05.2021
Лучших представителей рабочих профессий выберут на Челябинском цинковом заводе
Полицейский из Магнитогорска, задержанный ФСБ, остался на свободе
Сомнений нет: «Строймеханизация» закончит набережную Миасса за филармонией в срок
19.05.2021
Аномальная жара в Челябинской области решила чуть отдохнуть, но вернется
19.05.2021
Новое слово в сборе мусора: в Челябинской области планируется установить 900 фандоматов
18.05.2021
Еще в одном муниципалитете Челябинской области возник дефицит воды
18.05.2021
В Еткуле второй год с усилением жары наступает водный дефицит
17.05.2021