Полиция Челябинска не допустила ЧП в день похорон убитого подростка

Сегодня, 12 апреля, в Челябинске в день похорон убитого 17-летнего подростка, представители деструктивных групп пытались устроить конфликтные ситуации и провокации. Полиция не допустила нарушений общественного порядка. Все провокаторы были задержаны.

Как сообщил собственный источник агентства, полицией для предотвращения конфликтных ситуаций и провокаций, информация о которых, в том числе заведомо недостоверная, размещалась на различных источниках, проведены упреждающие мероприятия.

Представители деструктивных сил пытались влиться в ряды тех, кто хотел просто почтить память погибшего, собраться в группы и устроить провокации. Направлялись к ТРК Космос, к месту проведения панихиды и похорон. Все, кто вел себя подозрительно, были остановлены на подступах, им не дали собраться в толпу, чтобы устроить массовые беспорядки.

«В ходе проведения профилактических мероприятий, направленных на недопущение нарушений общественного порядка, в подразделения полиции Челябинска доставлено 18 человек. В настоящее время нарушений общественного порядка не допущено», - сообщили в региональном полицейском главке.

По информации также от собственного источника, задержанных было намного больше – порядка 30 человек. Они были вооружены пистолетами, ножами, молотками и газовыми баллончиками. Их целью было создать провокацию и конфликтную ситуацию. Полиция пресекла этот беспредел.

Напомним, ночью девятого апреля 2023 года в Челябинске в ходе конфликта убили 17-летнего подростка.

Конфликт начался в социальных сетях, а закончился на улице, где один из бандитов достал нож и дважды им ударил юношу. Подросток скончался почти сразу.

Под стражу заключены четыре иностранных гражданина, двое из которых являются несовершеннолетними. Они обвиняются по статье «Убийство, совершенное группой лиц».

Установлено, что произошел конфликт между двумя группами подростков, являющихся участниками геймерского сообщества в одной из социальных сетей. Поводом послужили оскорбления, высказанные в общей переписке.

Инна Шемаева