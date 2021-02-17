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Полиция Челябинска пришла еще к одной соратнице Навального

Сегодня, 17 февраля, полицейские Челябинска пришли домой к экоактивистке Инне Пономаревой, активной участнице несанкционированного митинга в поддержку оппозиционера Алексея Навального.

Об этом сообщили сторонники активистки Пономаревой.

«Ее дома не было, когда пришли сотрудники полиции. Они позвонили Инне на телефон, сказали, что ее нужно опросить по поводу акции 31 января. Для этого ее хотят отвезти по адресу: Артиллерийская, 109. При этом повестку полицейские не принесли. Инна заявила, что без повестки никуда не поедет. Полицейские поехали за повесткой. Других подробностей они не сообщили. В каком качестве они хотят опросить активистку, в какое учреждение её планируют доставить, пока неизвестно», - говорится в сообщении.

В региональном полицейском главке агентству «Урал-пресс-информ» сообщили, что от комментариев воздерживаются.

Всего Центральный суд уже рассмотрел порядка 20 дел об административных правонарушениях в отношении участников несанкционированных акций протеста, которые состоялись в Челябинске 23 и 31 января.

Напомним, второго февраля, Мосгорсуд рассмотрел ходатайство ФСИН об отмене условного наказания политику Алексею Навальному и замене его на реальный срок заключения. Суд постановил удовлетворить представление ведомства, направить отбывать наказание в колонии общего режима на три года шесть месяцев. Всего политик проведет в колонии два года восемь месяцев с учетом проведенного года под домашним арестом, также ему назначен штраф 500 тысяч рублей.