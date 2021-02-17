Полиция Челябинска пришла еще к одной соратнице Навального

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Сегодня, 17 февраля, полицейские Челябинска пришли домой к экоактивистке Инне Пономаревой, активной участнице несанкционированного митинга в поддержку оппозиционера Алексея Навального.

Об этом сообщили сторонники активистки Пономаревой.

«Ее дома не было, когда пришли сотрудники полиции. Они позвонили Инне на телефон, сказали, что ее нужно опросить по поводу акции 31 января. Для этого ее хотят отвезти по адресу: Артиллерийская, 109. При этом повестку полицейские не принесли. Инна заявила, что без повестки никуда не поедет. Полицейские поехали за повесткой. Других подробностей они не сообщили. В каком качестве они хотят опросить активистку, в какое учреждение её планируют доставить, пока неизвестно», - говорится в сообщении.

В региональном полицейском главке агентству «Урал-пресс-информ» сообщили, что от комментариев воздерживаются.

Всего Центральный суд уже рассмотрел порядка 20 дел об  административных правонарушениях в отношении участников несанкционированных акций протеста, которые состоялись в Челябинске 23 и 31 января.

Напомним, второго февраля, Мосгорсуд рассмотрел ходатайство ФСИН об отмене условного наказания политику Алексею Навальному и замене его на реальный срок заключения. Суд постановил удовлетворить представление ведомства, направить отбывать наказание в колонии общего режима на три года шесть месяцев. Всего политик проведет в колонии два года восемь месяцев с учетом проведенного года под домашним арестом, также ему назначен штраф 500 тысяч рублей.

Автор: Инна Шемаева
Алексей Навальный
Митинги
Челябинск
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12.02.2021 14:35
В Красноармейском районе будут судить уроженца Кыргызстана за вооруженное нападение на китайца
12.02.2021 14:32
Виталий Безруков: Застройка в Каштакском бору запрещена, виновных накажут
12.02.2021 14:05
Анонсы событий и мероприятий на 13, 14 и 15 февраля
12.02.2021 13:25
Из стен торчат провода под напряжением: челябинец пожаловался на условия содержания в камере полиции
12.02.2021 13:12
В выходные в Челябинской области будет тепло и облачно
12.02.2021 13:11
Полицейские поймали челябинца с обрезом
12.02.2021 12:47
Население Челябинской области сократилось более чем на 22 тысячи человек
12.02.2021 12:33
В Магнитогорске задержан координатор челябинского штаба Навального
12.02.2021 12:26
Администрация Челябинска подарила инвалиду-колясочнику ступенькоход
12.02.2021 12:09
У бывшей сотрудницы штаба Навального в Челябинске Марии Макаровой прошел обыск
12.02.2021 11:47
В Челябинской области умерло еще 14 пациентов с коронавирусом и 262 человека заболели
12.02.2021 11:46
Пространство у челябинской Публички снова осталось без светильников-гигантов
12.02.2021 11:22
Youtube и соцсети стали фаворитами у челябинцев
12.02.2021 11:19
Под Челябинском школьный автобус попал в аварию
12.02.2021 11:17
Депутаты Заксобрания обсудили итоги визита в Челябинск Виктории Абрамченко
12.02.2021 11:03
Аферисты убедили жительницу Озерска, что на ее счет переведены «меченые» купюры и их надо вернуть
12.02.2021 11:01
В Копейске сгорел храм Рождества Христова
12.02.2021 10:57
В Троицке арестован полицейский, который покрывал своего родственника, продававшего паленую водку
12.02.2021 10:45
Алексей Текслер хочет расширить статус многодетной семьи в регионе
12.02.2021 10:08
Союз добровольцев Донбасса официально входит в общественную жизнь Челябинска
12.02.2021 08:56
«Маршрут Победы» ММК признан одним из лучших в стране
11.02.2021 20:44
Челябинская область до 1 октября должна вернуться к доковидному уровню безработицы
11.02.2021 19:27
В Челябинске родители двойняшек попались на «закладках»
11.02.2021 18:06
В Челябинске легковушку вынесло на автобус с пассажирами. Водитель погиб
11.02.2021 17:56
«Пятёрочка» реализует программу обратной связи
11.02.2021 17:46
На Троицкой ГРЭС начался монтаж оборудования пуско-отопительной котельной
11.02.2021 17:45
Алексей Текслер рассказал, в каких городах региона останутся ковидные базы
11.02.2021 17:44
Алексей Текслер поручил избранным главам в первую очередь решать «житейские» вопросы
11.02.2021 17:43
Жители Рощино помогают рабочим устранять аварию на водоводе
11.02.2021 17:42
Силовики Челябинска отрицают, что мужчине, который кидался снежками в полицейских на митинге за Навального, сломали ногу
11.02.2021 17:41
Челябинец, убивший с собутыльником брата деревянной палкой, отправился в колонию
11.02.2021 17:36
Анонсы событий и мероприятий на 12 февраля
11.02.2021 16:48
Руководитель автопредприятия Копейска прокомментировал итоги проверки КСП
11.02.2021 16:36
Присяжные вынесли обвинительный вердикт магнитогорцу, расстрелявшему бывшую тещу
11.02.2021 16:19
Челябинского бизнесмена отправили в СИЗО за дачу взятки чиновнику в Кургане
11.02.2021 16:07
В Челябинске сформируют новый состав Молодежной палаты при гордуме
11.02.2021 15:40
Челябинский музей приглашает на лекцию о любви Сальвадора и Галы Дали
11.02.2021 15:38
В Челябинской области потеплеет и пройдет небольшой снег
11.02.2021 15:36
В Челябинской области откроет боевую стрельбу соединение реактивной артиллерии ЦВО
11.02.2021 15:05
Челябинцев снова толкают на протестные акции в поддержку Навального
11.02.2021 15:02
В Челябинске вода в очередной раз «вышла из берегов»
11.02.2021 14:44
В Южноуральске после прорыва трубы в роддоме рухнул потолок
11.02.2021 14:12
Челябинским подрядчикам сказано устранить колейность и наледь на дорогах
11.02.2021 13:42
Под Челябинском автобус при развороте устроил смертельное ДТП
11.02.2021 13:28
Выводы аудитора: Ярмарка на площади Революции Челябинска организована в соответствии с требованиями закона
11.02.2021 13:01
Челябинский министр культуры снимется в фильме на перевале Дятлова
11.02.2021 12:48
Школьники и студенты Южного Урала увековечат память погибших при исполнении воинского долга земляков
11.02.2021 12:27
В СИЗО, в котором содержится подельник Тефтелева, нет вспышки COVID-19
11.02.2021 12:10
В Челябинской области за сутки от ковида умерли 13 человек
11.02.2021 12:05
Пьяный челябинец устроил дебош в аэропорту
11.02.2021 11:45
МегаФон создает совместное предприятие с партнерами из Узбекистана
11.02.2021 11:42
Челябинцы признались, что предпочитают российские фильмы
11.02.2021 11:37
После встречи с Андреем Фалейчиком жительница копейского Кадровика прекратила голодовку
11.02.2021 11:34
В Челябинской области задержана банда вымогателей
11.02.2021 11:24
Жители поселка под Челябинском остались без воды и света
11.02.2021 11:13
Челябинский депутат предложил свою кандидатуру на пост председателя постоянной комиссии гордумы
11.02.2021 11:08
В Златоусте лед с крыши чуть не убил мать и ребенка
11.02.2021 11:02
Полицейские провели беседу с челябинкой, устроившей стриптиз при детях
11.02.2021 10:37
«Ростелеком» на Южном Урале фиксирует рост заявлений в органы ЗАГС на дату-палиндром
11.02.2021 10:30
В прокуратуре Челябинской области нашли замену Лопину
11.02.2021 10:17
В Челябинске с марта подорожает проезд еще в семи маршрутках
11.02.2021 10:04
Виталий Безруков призывает южноуральцев делиться идеями благоустройства Еткульского бора
11.02.2021 09:48
Бензин в Челябинской области назван самым дешевым в стране
11.02.2021 09:22
В Челябинске из-за мороза снова отменили занятия в школах
10.02.2021 20:15
Южноуральцы смогут отдохнуть в ЦАО «Евразия» в любой день недели
10.02.2021 20:09
В таинственное Средневековье попадут южноуральцы на шоу «MIRROR OF ENIGMA»
10.02.2021 19:49
Что творят мужчины? Челябинцам покажут спектакль с Сергеем Астаховым в главной роли
10.02.2021 18:49
Пока не приняты окончательные кадровые решения по больнице Верхнеуральска, где произошел конфликт
10.02.2021 18:14
Южноуральцев приглашают на бесплатный вебинар: «Как обогнать конкурентов на маркетплейсах и поднять продажи в два раза за месяц»
10.02.2021 18:14
Чиновников подозревают в сговоре при заключении контрактов на озеленение Челябинска
10.02.2021 18:11
В Карабаше и Коркино объявлены НМУ
10.02.2021 17:50
У Челябинска появится личный каталог благоустройства
10.02.2021 17:38
ВТБ: каждая третья ипотека в январе выдана по госпрограмме 
10.02.2021 17:36
В Магнитогорске задержан начальник отдела полиции
10.02.2021 17:30
В четверг в Челябинской области мороз
10.02.2021 17:19
Анонсы событий и мероприятий на 11 февраля
10.02.2021 17:12
Челябинцам объяснили, почему снизился размер прожиточного минимума в регионе и к чему это приведет
10.02.2021 17:06
Главу сельского поселения оштрафовали за игнорирование обращений южноуральцев
10.02.2021 17:03
О наиболее востребованных шахматных наборах
10.02.2021 16:52
Челябинцы жалуются на то, что им отказывают в медицинской помощи в травмпунктах
10.02.2021 16:12
Кадровые перестановки в полиции Челябинска
10.02.2021 16:10
Голодная челябинка разбила стекло павильона «Шаурма»
10.02.2021 15:51
К концу 2021 года актуальные очереди в детсады Челябинской области исчезнут