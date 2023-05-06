Полиция: «К пожарам в Миассе мотоциклист непричастен»

Полиция Миасса (Челябинская область) установила человека на мотоцикле, которого очевидцы описывали как причастного к ландшафтным пожарам, в том числе в Ильменском заповеднике. Как оказалось, это не так.

Сотрудники органов внутренних дел Миасса провели комплекс мероприятий и установили личность мотоциклиста, которого граждане видели вблизи очагов возгорания. Мужчина был доставлен в отдел полиции для дальнейшего детального разбирательства и проверки поступивших от очевидцев сообщений.

«Мотоциклист был опрошен, с него взяты подробные объяснения. В ходе дальнейшей проведенной работы причастность миасца к происшествиям не подтвердилась», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Полиция продолжает проверять всю поступающую информацию о причинах произошедших возгораний. По каждому сообщению принимаются меры оперативного реагирования.

Сотрудники полиции призывают южноуральцев проявлять бдительность и незамедлительно сообщать в органы внутренних дел информацию о всех подозрительных лицах, которые могут быть причастны к поджогам и пожарам.