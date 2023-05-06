06.05.2023
Челябинская телебашня поздравит горожан с Днем радио
06.05.2023
Полиция: «К пожарам в Миассе мотоциклист непричастен»
05.05.2023
Ветераны-финансисты отметили День Победы в стенах минфина Челябинской области
05.05.2023
В Челябинске пройдет Георгиевский спортивно-патриотический фестиваль
05.05.2023
Прокурором Тракторозаводского района Челябинска назначен Алексей Глазков
05.05.2023
Челябинские кадеты блистали на городском балу
Полиция: «К пожарам в Миассе мотоциклист непричастен»
04.05.2023
В Челябинске, на въезде в город и местами в области - плохая видимость из-за дымки от пожаров
04.05.2023
Беспилотники мониторят обстановку на территории Миасского округа
14.04.2023
Губернатор призвал южноуральцев быть осторожнее с огнём
14.04.2023
Челябинцы жалуются на едкую дымку с примесью сероводорода
Впереди у южноуральцев - длинные выходные и праздничные дни
05.05.2023
Текслер: «Я прошу каждого: будьте осторожны и бдительны»
04.05.2023
Губернатор посоветовал южноуральцам окунуться в историю
04.05.2023
Попытка атаки беспилотников на Кремль не отменит Парад Победы на Красной площади
03.05.2023
Южноуральцев предупреждают об аномальной жаре с третьего по седьмое мая
02.05.2023