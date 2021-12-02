02.12.2021
Минприроды предложило строить дома из вторсырья
02.12.2021
В России утвердили новые правила выдачи медсправок: законопослушным водителям можно выдохнуть
02.12.2021
«Бешеный» ноябрь: в Челябинской области смертельный вирус убил собаку, корову, лису и двух кошек
02.12.2021
В Челябинске 650 учеников эвакуировались из-за возгорания в школе
02.12.2021
В России создали защищенный смартфон для военных и спецслужб
02.12.2021
За сутки заболело ковидом 647 южноуральцев, выздоровело 1506, умерло 30
Полиция: Жительницу Челябинска не похищали
02.12.2021
В Челябинске полиция устанавливает местонахождение похищенной девушки
21.10.2021
Челябинец напал с ножом на охранника стоянки
21.10.2021
Полиция Челябинска возбудила уголовные дела в отношении «черных» лесорубов
20.10.2021
Челябинец, подозреваемый в отравлении медведей, не работал в зоопарке
Губернатор: Пришло время поговорить о самом важном
02.12.2021
После дождичка в четверг: автосалон уже 4 раза переносил сроки ремонта застрахованного автомобиля
01.12.2021
Страсти по Комсомольскому проспекту накаляются: администрация Челябинска не согласилась с критикой ГИБДД
01.12.2021
С первого декабря в Челябинской области вступают в силу новые ограничения
01.12.2021
ГИБДД раскритиковала власти Челябинска за организацию дорожного движения на Комсомольском проспекте
30.11.2021