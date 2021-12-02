Полиция: Жительницу Челябинска не похищали

Сотрудники полиции Челябинска оперативно проверили информацию о возможном совершении противоправных действий в отношении женщины, которую вчера вечером, первого декабря, якобы похитили трое мужчин: в ходе проведенных мероприятий сведения о похищении не подтвердились.

Об этом сообщили в пресс-центре ГУ МВД России по Челябинской области.

Как стало известно агентству «Урал-пресс-информ» из собственных источников, мужчина, которым жительница областного центра оказывала активное сопротивление, - ее близкие родственники, которые приехали, чтобы забрать ее и поместить в реабилитационный центр для прохождения лечения от алкоголизма.

Известно, что жительнице Челябинска, «похищение» которой наделало переполох в городе, сорок лет, она 1981-го года рождения.