После гибели семьи в Варненском районе возбуждено уголовное дело

По факту гибели в аварии в Варненском районе (Челябинская область) семьи возбуждено уголовное дело. Его расследование поставлено на контроль прокуратурой.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», 20 августа на 66 километре автодороги «Черноречье-Бреды» водитель автомобиля Skoda Octavia в условиях дождя не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение со встречным Chevrolet Aveo.

В результате ДТП 35-летний водитель Chevrolet, его 34-летняя супруга и годовалый ребенок получили смертельные травмы. Водитель автомобиля Skoda, госпитализирован с травмами в лечебное учреждение.

«Установлено, что за период 2021-2022 он 66 раз привлекался к административной ответственности. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью пятой статьи 264 УК РФ - «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц», - сообщила старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

Ход расследования уголовного дела поставлен прокуратурой Варненского района на контроль.