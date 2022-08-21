21.08.2022
Авария в Варненском районе унесла жизни трех человек
21.08.2022
Последнему участнику «Парижского полумарафона» на финише понадобилась помощь
21.08.2022
«Ростелеком» на Парижском полумарафоне научил титулованную легкоатлетку «варить» колье из оптоволокна
20.08.2022
Текслер дал поручения по благоустройству Фершампенуаза и местному храму
20.08.2022
За сутки заболел ковидом 321 южноуралец, выздоровел 81, умерло двое
19.08.2022
Карабаш победил во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды
Авария в Варненском районе унесла жизни трех человек
19.08.2022
В Челябинске пьяный водитель, уходя от погони, устроил два ДТП
17.08.2022
По факту смертельной аварии на трассе М-5 возбуждено уголовное дело
16.08.2022
На автодороге Челябинск-Новосибирск загорелся автомобиль
15.08.2022
Прокуратура взяла на контроль расследование уголовного дела о наезде на пенсионерку
В Челябинске открылась главная агровыставка региона
18.08.2022
В Челябинской области очень много желающих попасть в именные батальоны для участия в спецоперации
18.08.2022
Текслер едет в села, которые год назад посещал с президентом и куда обещал вернуться
18.08.2022
Челябинцы бурно обсуждают горку-трамплин во дворе на улице Ворошилова
17.08.2022
Лишь 20% южноуральцев положительно оценили состояние общественного транспорта в регионе
16.08.2022