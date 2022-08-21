Авария в Варненском районе унесла жизни трех человек

Три человека погибли в аварии в Варненском районе (Челябинская область). Обстоятельства выясняются, но предположительно, причиной ДМП могли стать погодные условия – дождь.

20 августа 66 километре автодороги «Черноречье-Чесма-Варна-Карталы-Бреды» водитель автомобиля «Шкода Октавиа» в условиях дождя, при выполнении маневра обгон не убедился в безопасности маневра, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение со встроенным автомобилем «Шевроле Спарк».

Как сообщили в ГИБДД по Челябинской области, в результате ДТП водитель и два пассажира автомобиля «Шевроле» (женщина 1988 года рождения и несовершеннолетний мальчик 2021 года рождения) от полученных травм скончались на месте происшествия, водитель автомобиля «Шкода» получил телесные повреждения, госпитализирован.