Появилось видео из сгоревшей квартиры в Челябинске

В распоряжении агентства «Урал-пресс-информ» оказалось видео из сгоревшей квартиры на 13-ом этаже высотки в Челябинске. Предварительная причина пожара пока неизвестна, но не исключено, что это могла быть соседская сигарета, залетавшая на захламленный балкон.

Как кадрах видно, что на балконе, который пострадал больше всего, хранилось много разных вещей, в том числе и емкостей с легковоспламеняющейся жидкостью и моторными маслами. Лишь благодаря оперативному приезду пожарных удалось избежать более печальных последствий.

Напомним, возгорание произошло сегодня, 16 апреля, в многоэтажном доме, расположенном по Свердловскому проспекту, 35. По предварительной информации, пострадавших нет. Причина возгорания выясняется.

Не исключено, что причиной могла стать соседская сигарета залетевшая на захламленный балкон.

Огнеборцы напоминают, что риски возгорания в случае «пожароопасного окурка» повышают находящиеся на балконе старые газеты, черновики, коробки, краски, лаки, растворители, бензин, деревянная мебель и старые вещи.

Не исключается и версия того, что пожар произошел из-за неосторожного обращения с огнем.