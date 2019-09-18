Предпринимательница из Челябинска травила жителей запахом гнилых продуктов
Происшествия
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Предпринимательница из Челябинска специально скупала просроченные продукты питания и складировала их на цокольном этаже жилого дома. За жильцов вступилась прокуратура

Прокуратурой Металлургического района Челябинска по поступившему обращению жителей дома № 6 по улице Обухова проведена проверка в отношении индивидуального предпринимателя. Было установлено, что в цокольном этаже здания в ее собственности находятся нежилые помещения, которые она использует для складирования просроченных и испорченных продуктов питания, макулатуры и прочих отходов производства и потребления.

«При обследовании помещений выявлено хранение отходов, которые беспорядочно свалены на полу, в помещении присутствует стойкий неприятный запах. Данное нежилое помещение находится в жилом доме, в связи с чем, возникает угроза жизни и здоровью населения, распространения заболеваний, появления насекомых и грызунов в квартирах», - сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Предпринимательница объяснила, что специально закупает просроченные продукты питания, которые в последующем она помещает в единый контейнер и увозит для корма скота.

По итогам проверки прокурором в отношении предпринимателя возбуждено дело об административном правонарушении, которое направлено для рассмотрения в Управление Роспотребнадзора по Челябинской области.

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