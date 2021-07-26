Предпринимательницу из Челябинска, по вине которой погиб рабочий, ждет уголовный срок

Прокуратура Центрального района Челябинска утвердила обвинительное заключение в отношении предпринимательницы, по вине которой при проведении строительных работ один рабочий погиб, второй получил ожоги 70 % тела.

По версии следствия, обвиняемая, являясь индивидуальным предпринимателем, заключила договор подряда на проведение кровельных и гидроизоляционных работ участка мягкой кровли многоуровневой крыши многоэтажного дома № 39, расположенного на участке № 1 поселка Мелькомбинат № 2.

При проведении указанных работ предпринимателем допущены к работам лица, не имеющие соответствующего допуска, а также нарушены правила безопасности при проведении строительных работ.

«Установлено, что рабочие не имели документов, удостоверяющих квалификацию кровельщиков по ремонту рулонной кровли, не проходили соответствующего обучения безопасным методам и приемам работ, проверку знаний требований охраны труда, не были ознакомлены с Правилами пожарной безопасности, производили работы без возведения защитных ограждений, без применения удерживающих страховочных систем, без средств пожаротушения», - сообщила старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

В результате в сентябре 2020 года при производстве работ при помощи газовой горелки произошел пожар крыши многоэтажного дома. Один из рабочих, пытаясь спастись от пожара, не имея первичных средств пожаротушения и страховочных средств, спрыгнул с крыши дома, получив смертельные травмы, второй рабочий получил ожоги 70 % тела, квалифицированные как тяжкий вред здоровью.

Уголовное дело направлено в суд.