23.11.2021
Во втором раунде ватерпольной Евролиги «Уралочке» предстоит сразиться с очень сильными командами
23.11.2021
Доходы по плану: челябинцы планируют бюджет чаще других россиян
23.11.2021
Психологи ЧелГУ проведут гештальт-терапию и научат профайлингу
22.11.2021
Анонсы событий и мероприятий на 23 ноября
22.11.2021
Коркинцев, которые сожгли ВМW челябинской журналистки, отправили в колонию-поселение
22.11.2021
В Копейске браконьерствовал бывший сотрудник правоохранительном органов
В мэрии Миасса работает представитель следственного комитета
19.11.2021
Директора ООО «Челябинскавтотранс», обманувшую дольщиков, заключили под стражу
17.11.2021
В Пласте в шахте погиб горнорабочий
17.11.2021
В отношении директора ООО «Челябинскавтотранс», обманувшей дольщиков, возбуждено уголовное дело
16.11.2021
По факту гибели матери с двумя детьми в Копейске возбуждено уголовное дело
Прожиточный минимум и МРОТ на 2022 год проиндексируют на 8,6%
22.11.2021
На пути к чуриловской школе открыты опасные для детей «порталы в другой мир»
19.11.2021
Непривитые чиновники Челябинской области после 12 декабря будут отстранены от работы
19.11.2021
Сколько вакцинировано в вузах Челябинской области и будут ли отстранять от работы непривитых
18.11.2021
Введут ли QR-коды в вузах Челябинской области
18.11.2021