В мэрии Миасса работает представитель следственного комитета

В администрации Миасса (Челябинская область) сегодня, 23-го ноября, работает представитель следственного комитета.

Эту информацию агентству «Урал-пресс-информ» подтвердила пресс-секретарь мэрии Марина Рыкалина.

Она сообщила, что более подробную информацию о причинах визита следователя сможет предоставить к вечеру.

По ее словам, работа ведется в двух кабинетах администрации.

Официальный представитель следственного управления СК России по Челябинской области Владимир Шишков сказал, что следственный комитет комментариев по данной теме не дает.