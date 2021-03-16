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Открыто движение по одному из путей на месте схода вагонов в Челябинской области

Предварительная причина схода вагонов на ЮУЖД - излом рельса

Предварительной причиной схода вагонов на перегоне Сыростан-Хребет Южно-Уральской железной дороги в Челябинской области стал излом рельса.

Об этом сообщает Уральское следственное управление на транспорте СКР.

Напомним, 16 марта в четыре утра 36 минут по местному времени во время движения по нечётному пути перегона Сыростан-Хребет Южно-Уральской железной дороги грузового поезда (два локомотива и 66 вагонов, груженных углём) сошли с рельсов 17 грузовых вагонов. Три вагона полностью опрокинулись.

«Предварительной причиной схода явился излом рельса», - сообщили в Уральском СУТ СКР. Ранее в МЧС сообщали, по предварительной информации, сход произошел из-за сработки тормозной системы у грузового состава.

Вследствие схода вагонов было повреждено железнодорожное полотно, три опоры контактной сети и полкилометра железнодорожного полотна.

«В ходе осмотра места происшествия изъяты обломки рельса со следами излома, регистраторы переговоров, кассета со скоростемерной лентой локомотива, которая направлена для расшифровки», - рассказали в Уральском следственном управлении на транспорте.

Решается вопрос о назначении судебно-технической экспертизы.

Напомним, по факту схода вагонов возбуждено уголовное дело по части первой статьи 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения железнодорожного транспорта, повлекшего по неосторожности причинение крупного ущерба»).

К настоящему моменту с места происшествия уже убраны все вагоны. «Шесть вагонов находятся на расчищенной площадке, 11 вагонов в результате буксировки сдвинуты на железнодорожную насыпь», - сообщили в ГУ МЧС региона.

Проведен демонтаж повреждённого полотна - убрано 550 метров. Рельсоукладчиком проводятся работы по укладке нового железнодорожного полотна (необходимо уложить в общей сложности 700 метров пути).

В ГУ МЧС уточнили, по состоянию на 17 часов было уложено 250 метров чётного пути, 25 метров нечётного пути; проводятся работы по отсыпке щебнем. Параллельно идут работы по установке электроопоры по чётному пути.

«Один путь почти готов к открытию движения поездов, - уточнили в ЮУЖД, - Это позволит пропускать пассажирские составы по их обычному маршруту».

ФОТО: ГУ МЧС по Челябинской области