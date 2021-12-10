Приговор отчиму-педофилу: житель Чебаркуля осужден за сексуальное насилие в отношении десятилетней падчерицы

Житель Чебаркуля (Челябинская область) осужден за преступления против половой неприкосновенности в отношении десятилетней падчерицы.

Суд приговор отчима-педофила к двадцати годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Следствием и судом установлено, что сексуальному насилию со стороны мужа своей матери девочка подвергалась в течение 2019-2020-го годов.

Отчим признан виновным по целому ряду статей: п. «б» ч.4 ст.132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста», п. «б» ч.4 ст.131 УК РФ «Изнасилование лица, не достигшего 14-летнего возраста», а еще и по ст.156 УК РФ «Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего».