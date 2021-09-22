Приставы Челябинска забрали у сироты пенсию, которую он получал после гибели родителей

Прокуратура Тракторозаводского района Челябинска в судебном порядке добилась для сироты возврата пенсии по потере кормильца, которую незаконно удержали судебные приставы.

Накануне прокуратура провела проверку по вопросу законности удержаний денежных средств у сироты по обращению бабушки, являющейся опекуном ребенка.

«Установлено, что заявитель является опекуном несовершеннолетнего внука в связи со смертью родителей. На счет в банке, открытый на имя отца, перечислялась пенсия по случаю потери кормильца на несовершеннолетнего. После смерти отца со счета были удержаны денежные средства в счет погашения его задолженностей по исполнительным производствам», - сообщила старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

Эти денежные средства предназначались несовершеннолетнему и не могли быть удержаны в счет погашения долгов отца. По результатам проверки прокуратурой района в суд было направлено исковое заявление о признании денежных средств собственностью несовершеннолетнего и их возврате.

Судом требования прокурора удовлетворены. Решение суда обжаловано одним из ответчиков.

Апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам Челябинского областного суда судебный акт оставлен без изменения, вступил в законную силу.