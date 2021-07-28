Прокуратура Челябинска выявила нарушения в водоснабжении поселка Петровский

Прокуратура Челябинска провела проверку качества водоснабжения поселка Петровский Красноармейского района (Челябинская область) по жалобам в социальных сетях местных жителей. В результате проверки выявлены многочисленные нарушения.

Жители поселка Петровский жалуются на проблемы с водоснабжением уже не первый год. Селяне рассказывают, что в некоторых домах с наступлением летнего сезона в кранах отсутствует вода, а по ночам течет только тонкой струйкой. При этом вода желтая, часто с осадками. Пить ее, как отмечают жители, никто не рискует. Приходится ставить либо дорогие фильтры, либо покупать ее в магазине.

Выяснилось, что проблемы с водоснабжением происходят из-за снижения давления в системе в жаркую погоду при увеличении расхода воды.

В ходе совместной проверки с участием экспертов регионального управления Госинспекции и Роспотребнадзора были выявлены нарушения законодательства ресурсоснабжающей организацией ООО УК «Стройгарант». Она оказывает услуги водоснабжения по неустановленным тарифам, также питьевая вода не соответствует требованиям СанПин по жесткости, мутности и содержанию железа. Кроме того, допущены факты отказа приема в эксплуатацию приборов учета при наличии задолженности.

«С учетом изложенного прокурором района главе муниципального образования и руководителю ООО УК «Стройгарант» внесены представления об устранении нарушений закона», - сообщили в пресс-службе ведомства.

В отношении директора управляющей организации возбуждены дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 6.5 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к питьевой воде) и частью 2 статьи 14.6 КоАП РФ (нарушение установленного порядка ценообразования).