28.07.2021
Будущую элиту экономики готовят в ЮУрГУ
28.07.2021
Печёмся о печени: 28 июля – всемирный День борьбы с гепатитом
28.07.2021
Жителям Челябинска посоветовали, как обмануть инфляцию
28.07.2021
Пьяный челябинец устроил дебош в машине скорой помощи
28.07.2021
Еще 331 южноуралец заразился ковидом за прошедшие сутки
28.07.2021
Приставам Челябинска пришлось вызывать силовую поддержку, чтобы задержать должника
Прокуратура Челябинска выявила нарушения в водоснабжении поселка Петровский
14.04.2020
В Челябинске пьяная мать двоих детей избила полицейского, который запретил ей слушать музыку
31.03.2020
Администрация Челябинска наплевала на сироту-колясочника, который защищает честь России на мировом уровне
29.03.2019
Власти Челябинска, застраивая Чурилово, вновь забыли о пешеходах
27.11.2018
С реконструкцией сквера на Алом поле будет разбираться прокуратура
«Эта медаль для вас»: серебряный призер Олимпиады по тхэквондо Татьяна Минина прилетела в Челябинск
27.07.2021
Сергей Антипов: Подрядчик восстановит нарушенное при замене теплотрассы благоустройство на проспекте Победы
26.07.2021
Текслер возвращается к работе после небольшого отпуска в Крыму
26.07.2021
Жители северо-запада Челябинска спасают лес от вырубки под застройку
23.07.2021
Челябинск и его «милые» изъяны
22.07.2021