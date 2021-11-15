Прокуратура добилась, чтобы педофил из Магнитогорска надолго сел за решетку

Прокуратурой Орджоникидзевского района Магнитогорска (Челябинская область) поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении 38-летнего местного жителя, обвиняемого по статье «Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста».

Судом установлено, что в 2020 году обвиняемый неоднократно совершал насильственные действия сексуального характера с применением насилия к 13-летней падчерице.

Но, приговором Орджоникидзевского районного суда Магнитогорска действия обвиняемого были переквалифицированы на статью «Совершение развратных действий» с назначением наказания в виде семи лет лишения свободы.

Как сообщила старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева, не согласившись с приговором суда, государственный обвинитель внес апелляционное представление, по результатам рассмотрения которого апелляционная инстанция согласилась с доводами обвинения, отменила приговор и направила уголовное дело на новое рассмотрение в ином составе суда.

По результатам нового судебного рассмотрения дела, приговором Орджоникидзевского районного суда Магнитогорска осужденному назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.