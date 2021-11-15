15.11.2021
Челябинские власти готовятся снести четыре расселенных аварийных дома
15.11.2021
ГИБДД Челябинска предлагает горожанам «засветиться»
15.11.2021
В Челябинской области продолжает расти естественная убыль населения
15.11.2021
Прокуратура добилась, чтобы педофил из Магнитогорска надолго сел за решетку
15.11.2021
Полицейская из Сосновского района получила взятку через адвоката
15.11.2021
Южноуральцев приглашают выбрать красивые даты для бракосочетания в 2022 году
Прокуратура добилась, чтобы педофил из Магнитогорска надолго сел за решетку
27.10.2021
Педофилу из Магнитогорска, заразившего ребенка ВИЧ, вынесли приговор
26.08.2021
Миасец принуждал сироту к сексу
04.08.2021
Магнитогорский педофил с ВИЧ сядет за сексуальное насилие над мальчиком
29.04.2021
Педофилу, напавшему на девочку в подъезде Челябинска, предъявили обвинение
На самолете, в поезде и в общественных местах - только по QR-коду
13.11.2021
В Челябинской области не будут продлять нерабочие дни
12.11.2021
Руководителей организаций, не выполнивших требования об обязательной вакцинации, оштрафуют
11.11.2021
Привито от ковида более 1,2 миллиона южноуральцев или 46,9% от взрослого населения
11.11.2021
Спикер ЗСО Челябинской области Мякуш досрочно слагает полномочия
10.11.2021