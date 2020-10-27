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Прокуратура Кусинского района нашла сайт, где учили делать взрывчатку

Происшествия
Сегодня, 13:46
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Прокуратура Кусинского района (Челябинская область) потребовала признать запрещенной информацию об изготовлении взрывных устройств и взрывчатых веществ, размещенную в сети Интернет.

Как сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева, на сайт была размещена книга с пошаговой инструкцией по изготовлению самодельного взрывного устройства.

Вход на данный сайт был свободным.

По результатам проверки прокурором Кусинского района в суд направлено административное исковое заявление о признании информации, размещенной на интернет-сайте, запрещенной к распространению в Российской Федерации.

 

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