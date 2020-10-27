Прокуратура Кусинского района нашла сайт, где учили делать взрывчатку
Прокуратура Кусинского района (Челябинская область) потребовала признать запрещенной информацию об изготовлении взрывных устройств и взрывчатых веществ, размещенную в сети Интернет.
Как сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева, на сайт была размещена книга с пошаговой инструкцией по изготовлению самодельного взрывного устройства.
Вход на данный сайт был свободным.
По результатам проверки прокурором Кусинского района в суд направлено административное исковое заявление о признании информации, размещенной на интернет-сайте, запрещенной к распространению в Российской Федерации.
Читайте нас там, где вам удобно! Сайт, Вконтакте, Twitter, Facebook, Instagram, Одноклассники.