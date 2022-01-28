28.01.2022
Южный Урал примет Всероссийские старты «Лед надежды нашей»
28.01.2022
Публичная библиотека презентовала календарь знаменательных дат на 2022 год
28.01.2022
После гибели ребенка в Южноуральске СК возбудил уголовное дело по факту халатности работников соцслужб
28.01.2022
В Челябинске семьи росгвардейцев с особенными детьми получили помощь от благотворительного фонда
28.01.2022
Дума Челябинска выиграла суд у бизнесменов, требующих отменить новую версию порядка демонтажа киосков
28.01.2022
В Челябинске появились необычные предупредительные знаки: Осторожно! Пикаперы!
Прокуратура нашла виновных в деле о синих «китах», «уплывших» с набережной Челябинска
17.01.2022
Главный архитектор Челябинска получил выговор за «китов»
29.12.2021
По требованию Натальи Котовой «киты» покинут челябинскую набережную
28.12.2021
«Китами» на набережной Миасса заинтересовалась прокуратура
24.12.2021
Наталья Котова поручила разобраться с «китами» на новой набережной Челябинска
В Челябинске приостановили ограждение трамвайных путей: работы оказались не согласованы с ГИБДД
27.01.2022
В Челябинске задержан чиновник из минстроя
27.01.2022
Новая жизнь Карабаша: в «медном» городе Южного Урала появится маленькая Швейцария
27.01.2022
На сайте мониторинга качества воздуха в Челябинске происходят волшебные превращения
26.01.2022
Челябинская область получила федеральные деньги на дороги и на переселение
26.01.2022