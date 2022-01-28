Прокуратура нашла виновных в деле о синих «китах», «уплывших» с набережной Челябинска

Председатель комитета дорожного хозяйства Челябинска Ринат Кучитаров получил представление городской прокуратуры за синих «китов», которых власти пытались было установить на набережной реки Миасс, однако «морские млекопитающие» категорически не понравились населению – по причине немыслимой дороговизны и сомнительного внешнего вида.

В конце 2021-го года глава Челябинска Наталья Котова распорядилась не пришедшихся ко двору «китов» с берега водоема убрать (демонтировать), контракт с исполнителем – частной конторой под названием «Городской дизайн», с которой контракт заключило (29-го ноября ушедшего года) МБУ «ЭВИС», - расторгнуть (все это было сделано).

Напомним, согласно условиям контракта, за выполнение работ по устройству зимнего праздничного освещения южноуральской столицы в виде монтажа трех светящихся «китообразных» конструкций «Городскому дизайну» полагалась весьма внушительная сумма, а именно девять миллионов 755 тысяч 175 рублей.

История с «китами» заинтересовала не только пытливые умы челябинцев, но и надзорные органы: прокуратура Челябинска оперативно организовала проверку контракта.

В результате председателю КДХ города Ринату Кучитарову было внесено представление за нарушение частей третьей и пятой статьи 22 федерального закона о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и принципов эффективности и результативности закупок. Представление рассмотрено и удовлетворено.

«По результатам проведенных служебных проверок два должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности», - говорится в официальном ответе надзорного ведомства (какие именно лица понесли наказание за «китов», в прокуратуре не уточнили).

Напомним, МБУ «ЭВИС» работы по монтажу конструкций китов не принимало и не оплачивало. Соответственно, ущерб бюджету причинен не было. Однако, как было сказано выше, при проверке документации об аукционе проверяющие выявили нарушения, допущенные при определении начальной максимальной цены контракта, а также описании объекта закупки.

Напомним, через неделю после окончания январских праздников выговор за «китов» от мэра получил главный архитектор Челябинска Павел Крутолапов, которого Наталья Котова после объявления выговора на аппаратном совещании вызвала к себе «на ковер».

Градоначальница констатировала, что при разработке концепции Крутолапов не в полной мере изучил пространство, на котором планировалось размещение этого арт-объекта, его материалы и особенности конструкции, что, по ее словам, повлекло бы за собой впоследствии приобретение объекта, не отвечающего функциональным и эстетическим требованиям.