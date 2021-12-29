По требованию Натальи Котовой «киты» покинут челябинскую набережную

По требованию главы Челябинска Натальи Котовой «киты», не пришедшиеся по вкусу горожанам, покинут набережную реки Миасс.

Как сообщает сегодня, 28-го декабря, пресс-служба городской администрации, подрядчик (ООО «Городской дизайн») демонтирует арт-объекты в ближайшие дни.

Отметим, контракт с «Городским дизайном» на монтаж фигур расторгается по соглашению сторон в связи с низким качеством исполнения работ – также по требованию Натальи Котовой.

В мэрии подчеркнули, что никаких оплат в рамках данного контракта не производилось.

Ранее Наталья Котова поручала провести независимую экспертизу новых арт-объектов на берегу Миасса – это решение главы стало следствием шквала критики, обрушившейся на «китов» и причастных к их появлению лиц. Напомним, стоимость контракта на установку трех фигур составила 9,7 миллиона рублей – челябинцы были возмущены неоправданной и крайне подозрительной дороговизной сомнительных арт-объектов.

Напомним, «китами» на набережной реки заинтересовалась прокуратура Челябинска, организовавшая проверку данного контракта.