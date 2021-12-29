29.12.2021
В новогодние каникулы советуют поберечь свое здоровье
29.12.2021
ВТБ станет партнером проекта «МегаФон 1440»
29.12.2021
ВТБ переходит на цифровые талоны в отделениях
29.12.2021
Врач-инфекционист: закрыв границы от Омикрона, можно только отсрочить неизбежное
29.12.2021
В Челябинской области число коек для лечения пациентов с ковидом сократилось в 2,7 раза
29.12.2021
Уголовное дело Белавкина передано в суд
По требованию Натальи Котовой «киты» покинут челябинскую набережную
28.12.2021
«Китами» на набережной Миасса заинтересовалась прокуратура
24.12.2021
Наталья Котова поручила разобраться с «китами» на новой набережной Челябинска
11.10.2021
Светофор рядом с набережной за «Мегаполисом» 12 часов в сутки будет мигать желтым
20.09.2021
Шамне объяснил причину непорядка на тротуарах улицы Труда в центре Челябинскя
История одного снеговика… родом из ИА «Урал-пресс-информ»
29.12.2021
В Коркино экс-начальник отдела вневедомственной охраны Росгвардии задержан УФСБ
28.12.2021
«Китами» на набережной Миасса заинтересовалась прокуратура
28.12.2021
Плата за капремонт в Челябинской области вырастет
27.12.2021
Культуре Южного Урала предстоит «прорывной» 2022-ой год
24.12.2021