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Прокуратура области требует возбудить уголовное дело по факту причинения ущерба при строительстве ФАПов

Происшествия
Сегодня, 14:53
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Автор: 
Инна Шемаева

Прокуратура Челябинской области в результате рассмотрения материалов проверки контрольно-счетной палаты региона по строительству ФАПов  приняла решение о направлении их в Следственный комитет.

Об этом КСП сообщила в своем Telegram-канале.

«Надзорное ведомство усмотрело в действиях должностных лиц ОГКУ «Челябоблинвестстрой» признаки преступной халатности, причинившей многомиллионный ущерб областному бюджету», - говорится в сообщении.

Прокуратура настаивает на возбуждении уголовного дела по части первой статьи 293 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», контрольно-счетная палата Челябинской области обнаружила неэффективность расходования бюджетных средств. Их сумма превысила 11 миллионов рублей, ущерб бюджету региона составил шесть миллионов.

Проверки законности использования бюджетных средств на строительство четырех фельдшерско-акушерских пунктов проводились в Брединском, Агаповском, Октябрьском муниципальных районах и Копейске. Они были инициированы губернатором региона Алексеем Текслером.

Напомним, ранее по факту расходования бюджетных денег при закупке оборудования для шорт-трека в Челябинске следователи СКР региона возбудили уголовное дело по части первой статьи 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий». В центре внимания снова ОГКУ «Челябоблинвестстрой» и его снова директор Алексей Абаимов, которого уже обвиняют в получении взяток при строительстве биатлонного комплекса в Златоусте, и заместитель министра строительства и инфраструктуры Челябинской области Татьяна Антонова.

 

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Автор: 
Инна Шемаева
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