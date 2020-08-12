При строительстве ФАПов бюджету области причинен ущерб в шесть миллионов рублей
Контрольно-счетная палата Челябинской области обнаружила неэффективность расходования бюджетных средств. Их сумма превысила 11 миллионов рублей, ущерб бюджету региона составил шесть миллионов.
Коллегией КСП утверждены материалы проверки законности использования бюджетных средств на строительство четырех фельдшерско-акушерских пунктов в Брединском, Агаповском, Октябрьском муниципальных районах и Копейске. Ревизорская проверка была инициирована губернатором региона Алексеем Текслером.
«Сумма неэффективно израсходованных средств на строительство ФАПов превысила 11 миллионов рублей, из них с признаками ущерба бюджету Челябинской области - шесть миллионов», - об этом КСП региона сообщила в своем Telegram-канале.
Отчет аудитора направлен губернатору Челябинской области Алексею Текслеру, в Законодательное собрание и прокуратуру Челябинской области.
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