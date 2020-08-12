ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ

При строительстве ФАПов бюджету области причинен ущерб в шесть миллионов рублей

Происшествия
Сегодня, 09:46
Размер текста
Автор: 
Инна Шемаева

Контрольно-счетная палата Челябинской области обнаружила неэффективность расходования бюджетных средств. Их сумма превысила 11 миллионов рублей, ущерб бюджету региона составил шесть миллионов.

Коллегией КСП утверждены материалы проверки законности использования бюджетных средств на строительство четырех фельдшерско-акушерских пунктов в Брединском, Агаповском, Октябрьском муниципальных районах и Копейске. Ревизорская проверка была инициирована губернатором региона Алексеем Текслером.

«Сумма неэффективно израсходованных средств на строительство ФАПов превысила 11 миллионов рублей, из них с признаками ущерба бюджету Челябинской области - шесть миллионов», - об этом КСП региона сообщила в своем Telegram-канале.

Отчет аудитора направлен губернатору Челябинской области Алексею Текслеру, в Законодательное собрание и прокуратуру Челябинской области.

 

Читайте нас там, где вам удобно! Сайт, Вконтакте, Twitter, Facebook, Instagram, Одноклассники.

Автор: 
Инна Шемаева
Отправить новость
Вчера, 13:21
Южноуральские полицейские «зачистили» стройки от нелегальных мигрантов
Вчера, 13:19
В колонии Каслинского района повесился наркосбытчик
Вчера, 13:17
На станции Кропачево пассажир с «белой горячкой» ранил ножом полицейского
Вчера, 13:15
В Златоусте потолок, рухнувший на ребенка, стал поводом для прокурорской проверки
Вчера, 10:48
В Челябинске за арестованную престижную квартиру приставы взыскали более полумиллиона рублей
Вчера, 10:38
В Златоусте на мальчика упала потолочная доска в разваливающемся доме
Вчера, 10:07
КСП нашла финансовые нарушения в работе областного центра инвентаризации на 10 миллионов рублей
Вчера, 10:06
Сотрудники ГИБДД начали массовые проверки водителей междугородних автобусов
10.08.20 16:04
В Сосновском районе покупатель с гранатой устроил дебош в алкомаркете
10.08.20 15:54
Житель Челябинска стал жертвой приложения «Мобильный банк» и собственной беспечности
Общество
Сегодня, 10:02
Алексей Текслер: Первого сентября в Челябинской области откроются все школы
Культура
Сегодня, 10:07
С добрым утром, Урал!
Победители Ильменки: для вас поет Ольга Рагулина
Новости
Сегодня, 10:12
Экономика
ВТБ снижает размер первого взноса по ипотеке для семей с детьми до 15%
Сегодня, 10:09
Общество
В Челябинске в связи с работами на дорогах и «ливнёвке» ограничат движение транспорта
Вчера, 17:17
Происшествия
В Магнитогорске перевернулась машина скорой помощи
Вчера, 16:40
Происшествия
Прокурор требует, чтобы бесправного водителя, угробившего молодую девушку, заключили под стражу
Вчера, 16:39
Общество
РМК приобрела для Челябинской области дюжину «скорых»
Материалы рубрики
Вчера, 17:17
Происшествия
В Магнитогорске перевернулась машина скорой помощи
Вчера, 16:40
Происшествия
Прокурор требует, чтобы бесправного водителя, угробившего молодую девушку, заключили под стражу
Вчера, 16:37
Происшествия
В Челябинске программисты вступили в сговор с операторами АЗС и похитили 10 миллионов рублей
Вчера, 15:57
Происшествия
В Челябинской области жертвами банковских аферистов становятся полицейские и юристы
Вчера, 13:21
Происшествия
Южноуральские полицейские «зачистили» стройки от нелегальных мигрантов
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Вакансии в Челябинске

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика