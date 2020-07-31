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Прокуратура Челябинска заинтересовалась пожаром в новом здании по шорт-треку

Происшествия
Вчера, 15:52
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Автор: 
Инна Шемаева

Прокуратура Челябинской области организовала проверку по публикациям в СМИ о возгорании в строящемся здании центра по шорт-треку. В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка действиям должностных лиц подрядных организаций по соблюдению требований охраны труда и техники безопасности при проведении работ.

Об этом агентству «Урал-пресс-информ» сообщила старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

При наличии оснований по результатам проверки будет решен вопрос о применении мер прокурорского реагирования.

Напомним, 30 июля в Челябинске произошел пожар в новом центре по шорт-треку. Никто из людей не пострадал.

Также добавим, что новое здание по шорт-треку давно находится в центре внимания. Как ранее сообщало агентство «Урал-пресс-информ», в апреле прокуратура Челябинской области в результате совместной с контрольно-счетной палатой региона проверки выявила нарушения в сфере закупок при строительстве. 

По факту расходования бюджетных денег при закупке оборудования для шорт-трека в Челябинске следователи СКР региона возбудили уголовное дело по части первой статьи 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий». Речь идет о директоре ОГКУ «Челябоблинвестстрой» Алексее Абаимове, которого уже обвиняют в получении взяток при строительстве биатлонного комплекса в Златоусте, и заместителе министра строительства и инфраструктуры Челябинской области Татьяне Антоновой.

 

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Автор: 
Инна Шемаева
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Теги
прокуратура Челябинской области
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