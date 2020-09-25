ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ

Прокуратура организовала проверку после падения потолка на голову ветерана из Златоуста

Фото: 
Пресс-служба администрации Златоуста
Происшествия
Сегодня, 14:02
Размер текста
Автор: 
Инна Шемаева

В Златоусте (Челябинская область) ветеран труда, которая живет в разваливающемся доме, едва не погибла, выйдя на кухню за картошкой. На голову пенсионерки рухнул потолок.

Представители администрации города потребовали от управляющей компании принять срочные меры по устранению проблемы. Прокуратура региона начала проверку по данному инциденту.

В общественную организацию «Гражданский патруль» обратилась дочь ветерана труда Ханнии Шагеевой. Живущая в старом разваливающемся доме на улице Братьев Пудовкиных женщина вышла на кухню общего пользования за овощами и получила по голове частью отвалившегося потолка.

«Моя мама вышла набрать картошки, и ей прямо на голову частично обрушилась штукатурка с потолка. В этой же кухне не так давно проваливался пол, аж видно было подвал, его мы заделали своими силами, так как управляющая компания никак не реагирует на наши жалобы, зато квитанции на ремонт и содержание жилья присылают исправно каждый месяц», - сообщила Анфиса Шагаева.

Женщина также отметила, что в подъезде очень сильно воняет канализацией, потому что в подвале уже который год по щиколотку воды.

«Наша мама вызывала слесарей в надежде, что они откачают воду, так они просто посмеялись над ней и ушли», - рассказала Анфиса Шагаева.

Комиссия от администрации по поручению главы Златоуста незамедлительно выехала по данному адресу. Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в мэрии, в связи с тем, что нуждаются в ремонте трубы холодного водоснабжения, произошла протечка воды на втором этаже. Это привело к частичному осыпанию штукатурки потолка на первом.

«Дом обслуживается управляющей компанией ООО «Оникс», директор Софья Скородумова. По их информации, капитальный ремонт этого дома запланирован на 2021-й год, сейчас готовятся сметы. Капитальный ремонт будет проводиться за счет средств регоператора. Дом не признан ветхо-аварийным. Муниципальная доля составляет 6,5 процента», - сообщил источник в администрации Златоуста.

Представители администрации потребовали от управляющей компании принять срочные меры по устранению проблемы.

Прокуратура Челябинской области организовала собственную проверку.

Как сообщила старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева, в ходе надзорных мероприятий надзорное ведомство даст оценку действиям должностных лиц управляющей организации по содержанию и ремонту жилого фонда.

При наличии оснований по результатам проверки будет решен вопрос о применении мер прокурорского реагирования.

 

Читайте нас там, где вам удобно! Сайт, Вконтакте, Twitter, Facebook, Instagram, Одноклассники.

Автор: 
Инна Шемаева
Отправить новость
Сегодня, 10:52
Из-за аварийного дома в Челябинске у прокуратуры возникли претензии к председателю КУИЗО
Вчера, 18:53
Сотрудник ГУФСИН помог полицейским Верхнеуральского района задержать преступника
Вчера, 18:44
В Южноуральске сотрудница ломбарда заменила золото на дешевую бижутерию
Вчера, 18:35
Житель Златоуста оформил на себя кредит почти на миллион рублей и перевел деньги мошенникам
Вчера, 17:55
Житель Златоуста оформил на себя крупный кредит и перевел деньги мошенникам
Вчера, 17:11
Детей в Златоусте оставили без тепла, прокуратура начала проверку
Вчера, 16:55
Пенсионерка из Челябинска поменяла треть миллиона на билеты «Банка приколов»
Вчера, 15:34
Дело соучастника Тефтелева передано в суд
Вчера, 14:29
В Магнитогорске задержан педофил за изнасилование пятилетней девочки
Вчера, 13:55
В Чебаркуле инспектору ДПС пришлось стрелять по колесам, чтобы остановить пьяного гонщика
Общество
Сегодня, 10:54
Текслер – главам: Срок на исправление ситуации дал до понедельника. Иначе поговорим по-другому
Общество
Сегодня, 12:38
В выходные в Челябинской области откроются 15 пунктов вакцинации
Новости
Сегодня, 15:20
Происшествия
В Челябинске осуждены сожители, заставлявшие дочь воровать в гипермаркетах
Сегодня, 15:16
Общество
Челябинцам рассказали, как распознать мошенников и токсичную благотворительность
Сегодня, 14:51
Общество
Челябинская красавица борется за титул «Мiss office-2020»
Сегодня, 14:39
Происшествия
Дело экс-депутата Госдумы и его тещи будет рассматривать суд Москвы
Сегодня, 13:53
Экономика
ВТБ удвоил долю операций по технологии безбумажного обслуживания
Материалы рубрики
Сегодня, 15:20
Происшествия
В Челябинске осуждены сожители, заставлявшие дочь воровать в гипермаркетах
Сегодня, 14:39
Происшествия
Дело экс-депутата Госдумы и его тещи будет рассматривать суд Москвы
Сегодня, 13:26
Происшествия
Дело экс-директора похоронного предприятия из Магнитогорска передано в суд
Сегодня, 12:24
Происшествия
В Челябинской области задержана 90-летняя старушка при попытке сбыта крупной партии героина
Сегодня, 11:33
Происшествия
В Копейске пассажир иномарки погиб после столкновения с двумя большегрузами
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Вакансии в Челябинске

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика