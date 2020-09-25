Прокуратура организовала проверку после падения потолка на голову ветерана из Златоуста

В Златоусте (Челябинская область) ветеран труда, которая живет в разваливающемся доме, едва не погибла, выйдя на кухню за картошкой. На голову пенсионерки рухнул потолок.

Представители администрации города потребовали от управляющей компании принять срочные меры по устранению проблемы. Прокуратура региона начала проверку по данному инциденту.

В общественную организацию «Гражданский патруль» обратилась дочь ветерана труда Ханнии Шагеевой. Живущая в старом разваливающемся доме на улице Братьев Пудовкиных женщина вышла на кухню общего пользования за овощами и получила по голове частью отвалившегося потолка.

«Моя мама вышла набрать картошки, и ей прямо на голову частично обрушилась штукатурка с потолка. В этой же кухне не так давно проваливался пол, аж видно было подвал, его мы заделали своими силами, так как управляющая компания никак не реагирует на наши жалобы, зато квитанции на ремонт и содержание жилья присылают исправно каждый месяц», - сообщила Анфиса Шагаева.

Женщина также отметила, что в подъезде очень сильно воняет канализацией, потому что в подвале уже который год по щиколотку воды.

«Наша мама вызывала слесарей в надежде, что они откачают воду, так они просто посмеялись над ней и ушли», - рассказала Анфиса Шагаева.

Комиссия от администрации по поручению главы Златоуста незамедлительно выехала по данному адресу. Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в мэрии, в связи с тем, что нуждаются в ремонте трубы холодного водоснабжения, произошла протечка воды на втором этаже. Это привело к частичному осыпанию штукатурки потолка на первом.

«Дом обслуживается управляющей компанией ООО «Оникс», директор Софья Скородумова. По их информации, капитальный ремонт этого дома запланирован на 2021-й год, сейчас готовятся сметы. Капитальный ремонт будет проводиться за счет средств регоператора. Дом не признан ветхо-аварийным. Муниципальная доля составляет 6,5 процента», - сообщил источник в администрации Златоуста.

Представители администрации потребовали от управляющей компании принять срочные меры по устранению проблемы.

Прокуратура Челябинской области организовала собственную проверку.

Как сообщила старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева, в ходе надзорных мероприятий надзорное ведомство даст оценку действиям должностных лиц управляющей организации по содержанию и ремонту жилого фонда.

При наличии оснований по результатам проверки будет решен вопрос о применении мер прокурорского реагирования.