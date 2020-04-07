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Прокуратура потребовала возбудить уголовные дела по факту нарушений при строительстве конгресс-холла в Челябинске

Происшествия
Сегодня, 12:21
Автор: 
Инна Шемаева

Прокуратура Челябинской области потребовала возбудить три уголовных дела по фактам  нецелевого расходования бюджетных средств при строительстве конгресс-холла в Челябинске. Речь идет о долгострое на набережной реки Миасс. Объект начали возводить к саммитам ШОС и БРИКС, когда регионом руководил губернатор Борис Дубровский.

Проверку целевого использования бюджетных средств при строительстве общественно-делового центра на набережной реки Миасс в Челябинске прокуратура региона проводила совместно с Контрольно-счетной палатой Челябинской области.

"В ходе проверки со стороны руководителей хозяйственного партнерства «Конгресс-холл», должностных лиц министерства имущества и природных ресурсов Челябинской области, АО «Южно-Уральская корпорация жилищного строительства и ипотеки», технического заказчика строительства ОГКУ «ЧелябОблИнвестСтрой» установлены факты расходования бюджетных средств на оплату заведомо завышенной стоимости работ, фактически невыполненных и необоснованно принятых работ на сумму не менее 250 миллионов рублей", - сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

В частности, были вскрыты факты ненадлежащего проведения строительно-монтажных работ по устройству железобетонных конструкций, следствием чего явилось наличие недопустимых отступлений от проекта.Таким образом, бюджетные средства были использованы для строительства объекта, заведомо возводимого с грубыми нарушениями строительных нормативов, влекущими создание угрозы жизни и здоровью людей и невозможность ввода данного объекта в эксплуатацию.

Материалы прокурорской проверки направлены в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании должностных лиц и лиц из числа работников вышеуказанных организаций по статьям "Мошенничество в особо крупном размере", "Превышение должностных полномочий" и "Халатность с причинением особо крупного ущерба".

Напомним, конгресс-холл начали возводить к саммитам ШОС и БРИКС, когда регионом руководил Борис Дубровский.  Строительство объекта вело хозяйственное партнерство «Конгресс-холл», созданное в октябре 2017 года. Учредители партнерства - Челябинская область (300 миллионов рублей), ЮУ КЖСИ (1 миллион рублей) и Виталий Передерий (10 тысяч рублей). В апреле 2018 года регион инвестировал в партнерство еще 3 миллиарда 293,87 миллиона рублей. Стоимость проекта оценивалась в 9 миллиардов рублей, но потом выяснилось, что этих денег не хватит.

Планировалось возвести здание с двумя башнями, которые будут расположены на двух берегах реки Миасс и соединены мостом-переходом. Но затем прогулочный мост исключили из проекта. Инвестор найден не был.

В марте 2019 года в области сменился губернатор. В апреле на стройплощадке конгресс-холла произошел пожар. Новый глава региона Алексей Текслер принял решение заморозить стройку.

Добавим, что строительный контроль осуществляло ОГКУ «Челябоблинвестстрой», директор которого Алексей Абаимов несколько дней назад был арестован по обвинению во взятке в 1,5 милиона рублей от подрядчика строительства биатлонного центра в Златоусте.

Автор: 
Инна Шемаева
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Теги
прокуратура Челябинской области
Конгресс-холл «Таганай»
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