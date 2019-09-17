Прокуратура признала чиновников Юрюзани бездействующими
Происшествия
Сегодня, 11:55
Автор: 
Евгения Александрова

Жильцы двух рассыпающихся домов в городе Юрюзань Челябинской области должны в обязательном порядке покинуть свои убогие и небезопасные квартиры.

К такому выводу пришла Катав-Ивановская городская прокуратура, закончив проверку действий (в данном случае - речь о бездействии) местных чиновников в решении вопроса расселения жильцов двух многоквартирных домов, расположенных по адресам: Карла Маркса, 31 и Механическая, 2.

Данные строения надзорное ведомство признало не соответствующими требованиям, предъявляемым к жилым помещениям, и подлежащими сносу сообщает общественная организация «Гражданский патруль».

Прокуратура констатировала: до настоящего времени мер по расселению этих домов принято не было, что свидетельствует о бездействии администрации Юрюзанского городского поселения и является нарушением Жилищного Кодекса РФ.

Заместитель прокурора Катав-Ивановска в адрес мэрии Юрюзани внесено представление об устранении нарушений ЖК РФ и принятии конкретных мер к расселению жителей.

Как ранее сообщало агентство «Урал-пресс-информ», поручение провести осмотр этих домов специальной комиссии в августе дал глава Челябинской области Алексей Текслер. После окончания проверки областные власти заявили о том, что администрация Юрюзани занялась проработкой вопроса о выделении земли для строительства многоквартирных домов с необходимой инженерной инфраструктурой и разработке проектной документации на строительство жилых домов.

Переселение всех 59-ти аварийных домов, включая юрюзанские, предусмотрено региональной адресной программой на 2022-2024-е годы. Однако, проведя проверку, комиссия установила, что все они находятся в состоянии, непригодном для проживания, и их необходимо расселить не позднее 2020-2021 годов.

За неделю до инициированной руководителем региона проверки жители юрюзанских развалюх, потерявшие всякую надежду на достойные условия проживания, записали видеообращение к Владимиру Путину.

Горожанка Ирина Чуманова рассказала главе государства о трещинах в стенах домов, признанных ветхо-аварийными еще в 2013-м году, - от фундамента до крыши, о гнилых балках, обрушающихся потолках, о дырах в стенах, реках смердящей канализационной воды в подвалах, о электропроводке, не отвечающей требованиям пожарной безопасности. Именно среди такого «великолепия» живут люди в домах №31 и №2 на Карла Маркса и Механической.

Фото «Гражданского патруля»

Автор: 
Евгения Александрова
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Теги
аварийный дом
Гражданский патруль
Алексей Текслер
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