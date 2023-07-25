В Брединском районе утонул восьмилетний ребенок

В Брединском районе (Челябинская область) в понедельник, 24 июля, утонул восьмилетний ребенок. этот же день на озере в Челябинске утонул шестилетний мальчик. Прокуратурами организованы проверки в связи с гибелью детей на озерах, сообщает областное надзорное ведомство.

В Брединском районе восьмилетний мальчик в компании сверстников купался в водоеме в запрещенном месте. Его тело было извлечено из Мирнинского водохранилища.

Как уже сообщало агентство, 24 июля вечером на озере Первое (Челябинск) в запрещенном для купания месте утонул шестилетний мальчик, который также находился на водоеме в компании несовершеннолетних без присмотра взрослых.

Прокуратурами Тракторозаводского района Челябинска и Брединского района организованы проверки исполнения законодательства об обеспечении безопасности на водных объектах, а также законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних должностными лицами органов системы профилактики.

При выявлении нарушений закона будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования.

Кроме того, в настоящее время следственными органами СУ СК устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

С начала лета в Челябинской области зарегистрировано семь случаев гибели детей в водоемах.

Родителей и законных представителей просят не оставлять детей без присмотра, разъяснять им правила безопасного поведения на воде, контролировать проведение их досуга, не допускать проведения игр на территориях заброшенных зданий и сооружений.