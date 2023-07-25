25.07.2023
Южноуральские параспортсмены вернулись с рекордами
25.07.2023
В День города на сцене: фестиваль «В ритме рока» объявил о приеме заявок
25.07.2023
В Брединском районе утонул восьмилетний ребенок
25.07.2023
Получить скидку на обучение в ЮУрГУ? Реально!
25.07.2023
Минцифры поддерживает грантами южноуральские IT-компании
25.07.2023
Более 10 тысяч южноуральцев уже приложились к мощам Матроны Московской
В Брединском районе утонул восьмилетний ребенок
Прокуратура организовала проверки по факту гибели детей
24.07.2023
Вынесен приговор экс-замглавы Ашинского района
20.07.2023
Глава Каслей оштрафована за заваленные мусором контейнерные площадки
18.07.2023
Команда прокуратуры Челябинской области стала победителем соревнований по гребле
05.07.2023
На курорте Кисегач эксплуатируют газовые котельные, не имея лицензии на эти работы
В Челябинской области провели «День поля»
24.07.2023
Жителям микрорайона в Челябинске перекрыли проезд к домам
24.07.2023
В Челябинске торжественно встретили ковчег с мощами блаженной Матроны Московской
21.07.2023
В Челябинске провели городское первенство по шахматам
21.07.2023
В пятницу в Челябинск прибудет ковчег с частицей мощей святой Матроны Московской
20.07.2023