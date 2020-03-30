Прокуратура требует, чтобы Котова разобралась со снегосвалками

Прокуратура Челябинска потребовала от главы города Натальи Котовой устранить нарушения при размещении снегосвалок. Участки, на которые вывозят грязный снег из областного центра, не соответствуют санитарным нормам.

Прокуратурой Челябинска установлено, что снег, вывозимый с улиц и дорог Челябинска, складируются на земельные участки, расположенные на Бродокалмакском тракте и улицы Радонежской. Они не соответствуют требованиям санитарно-эпидемиологического законодательства.

"Земельные участки не имеют твердого гидроизоляционного покрытия, отсутствуют обваловка по всему периметру, исключающая попадание талых вод на рельеф, водосборные лотки и системы транспортировки талой воды на очистные сооружения, поверхность навалов снежных масс не защищена от воздействия атмосферных осадков и ветров", - сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Прокурором города главе администрации Челябинска Наталье Котовой внесено представление об устранении выявленных нарушений, а также привлечении виновных лиц к дисциплинарной ответственности.

Напомним, тревогу в феврале этого года забили челябинские активисты «Общероссийского народного фронта». Им пожаловались местные жители, что коммунальщики свозят тонны грязного снега вперемешку с мусором.

Отметим, что это очередная зима и в очередной раз чиновники не услышали доводы горожан о необходимости подготовки специализированных площадок для складирования снега. Снегосвалки не должны располагаться в водоохранных зонах водных объектов. Участок, отведенный под снегоприемный пункт, должен иметь твердое покрытие, обваловку по всему периметру, исключающую попадание талых вод на рельеф, водосборные лотки и систему транспортировки талой воды на локальные очистные сооружения, ограждение по всему периметру, контрольно-пропускной пункт.