ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ

Прокуратура требует, чтобы власти Челябинска ответили за плохие дороги в городе

Происшествия
Сегодня, 13:22
Автор: 
Инна Шемаева

Прокуратура провела проверку по информации о плохом состоянии дорожного покрытия улиц в Челябинске. По требованию прокуратуры суд обязал администрацию города привести дороги в надлежащее состояние, а начальнику ГИБДД внесено представлении о необходимости возбуждения дела в отношении лиц, ответственных за содержание дорог.

Прокуратура в ходе проверки выявила несоблюдение требований ГОСТ при осмотре улиц Лобырина, 2-ая Эльтонская, Шагольская, Героя России Молодова, Богдана Хмельницкого, Косарева от Комсомольского проспекта до улицы Братьев Кашириных.

 «В этой связи прокурор обратился с иском в Советский районный суд Челябинска с требованием обязать администрацию города Челябинска привести вышеуказанные объекты в соответствие с требованиями ГОСТ Р 50597-2017 «Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условию обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля», - сообщила старший помощник прокурора области Наталья Мамаева.

В рамках проверки прокуратурой города также дана оценка бездействию контролирующего органа, поскольку выявлено, что ранее сотрудниками ОГИБДД УМВД России по Челябинску проверки в отношении указанных выше объектов улично-дорожной сети не проводились, меры, направленные на привлечение к административной ответственности виновных лиц, не принимались.

Начальнику ОГИБДД УМВД России по Челябинску внесено представление, в котором указано на необходимость возбуждения административных производств в отношении лиц, ответственных за содержание дорог в городе Челябинске.

Это уже не первое «дорожное» дело, когда администрация Челябинска игнорирует решение суда. Прокуратура Челябинска еще в июле 2018 года направила в Советский районный суд  исковое заявление об обязании администрации города устранить нарушения требований градостроительного законодательства путем приведения в соответствие с требованиями ГОСТов объекты улично-дорожной сети в поселке Чурилово по проспекту Виктора Давыдова, улицам Линейная, Самохина, 1-ая Эльтонская, 2-ая Эльтонская, Зальцмана и Сергея Герасимова. Чиновники должны были установить дорожные знаки, восстановить дорожную горизонтальную разметку, обустроить пешеходные тротуары и сделать наружное освещение.

Решение суда в полном объеме до сих пор не исполнено.

 

Читайте нас там, где вам удобно! Сайт, Вконтакте, Twitter, Facebook, Instagram, Одноклассники, Telegram.

Автор: 
Инна Шемаева
Отправить новость
Дороги
Среда обитания
Сегодня, 10:49
Транспортные развязки на челябинском Меридиане стали вечнозелеными
Общество
29.06.20 12:28
Строительство новой дороги на Татищева в Челябинске начнется на этой неделе
Общество
26.06.20 12:40
В Челябинске ограничат движение транспорта по Меридиану
Общество
11.06.20 16:22
Нужно знать мнение всех
Максим Куляшов: Открытие на Советской и Пушкина в Челябинске двустороннего движения еще под вопросом
03.07.20 14:02
В Пласте загорелся магазин, полный людей
03.07.20 12:50
В колонию отправились жители Челябинска, которые пытались похитить из банков 10 миллионов рублей
03.07.20 12:14
В Челябинской области завели 9 уголовных дел по материалам проверок КСП
03.07.20 11:22
Убийца из Смоленской области может скрываться в Челябинске
03.07.20 11:07
В отношении руководителя Кунашакского района возбудили дело
03.07.20 10:28
В Челябинске задержан мужчина, который не пускал медиков к больному и требовал проверить его на COVID-19
02.07.20 16:17
В Еманжелинске будут судить воров кормов для животных
02.07.20 16:16
В Карталах посадили жителя Башкирии, который приехал в Челябинскую область, чтобы делать «закладки»
02.07.20 16:14
Полицейские Челябинска ищут жертв гаражных воров
02.07.20 15:15
Силовики ищут куда делись четыре миллиона, направленные на благоустройства дворов Копейска
Экономика
Сегодня, 09:53
Алексей Текслер выступил с инициативами на совещании по реализации нацпроектов
Общество
Сегодня, 11:35
За сутки в Челябинской области подтверждено138 случаев коронавируса
Новости
Сегодня, 13:31
Экономика
Челиндбанк существенно улучшил условия программы лояльности «Золотой кэшбэк»
Сегодня, 13:09
Федерация
Путин поручил поддержать бездомных животных
Сегодня, 12:26
Экономика
ГРЦ Макеева возлагает большие надежды на будущих ракетостроителей-"целевиков"
Сегодня, 12:19
Общество
Первые южноуральские призывники отправились на службу Отечеству по небу
Сегодня, 12:09
Общество
Котова потребовала, чтобы владельцы летних кафе контролировали количество посетителей
Материалы рубрики
03.07.20 17:49
Происшествия
«Косметолог» из Магнитогорска, изуродовавшая пациентку, села на пять лет
03.07.20 16:18
Происшествия
Челябинка сообщила, что проносит на борт самолета взрывное устройство
03.07.20 16:12
Происшествия
Подростка из Челябинска, которого друг превратил в «закладчика», оставили на свободе
03.07.20 15:30
Происшествия
Полицейские Челябинска наказали нерадивых подростков и их родителей
03.07.20 15:11
Происшествия
Осужден ВИЧ-инфицированный строитель из Магнитогорска, изнасиловавший школьницу
Теги
прокуратура Челябинской области
Челябинск
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Вакансии в Челябинске

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика