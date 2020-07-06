Прокуратура требует, чтобы власти Челябинска ответили за плохие дороги в городе

Прокуратура провела проверку по информации о плохом состоянии дорожного покрытия улиц в Челябинске. По требованию прокуратуры суд обязал администрацию города привести дороги в надлежащее состояние, а начальнику ГИБДД внесено представлении о необходимости возбуждения дела в отношении лиц, ответственных за содержание дорог.

Прокуратура в ходе проверки выявила несоблюдение требований ГОСТ при осмотре улиц Лобырина, 2-ая Эльтонская, Шагольская, Героя России Молодова, Богдана Хмельницкого, Косарева от Комсомольского проспекта до улицы Братьев Кашириных.

«В этой связи прокурор обратился с иском в Советский районный суд Челябинска с требованием обязать администрацию города Челябинска привести вышеуказанные объекты в соответствие с требованиями ГОСТ Р 50597-2017 «Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условию обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля», - сообщила старший помощник прокурора области Наталья Мамаева.

В рамках проверки прокуратурой города также дана оценка бездействию контролирующего органа, поскольку выявлено, что ранее сотрудниками ОГИБДД УМВД России по Челябинску проверки в отношении указанных выше объектов улично-дорожной сети не проводились, меры, направленные на привлечение к административной ответственности виновных лиц, не принимались.

Начальнику ОГИБДД УМВД России по Челябинску внесено представление, в котором указано на необходимость возбуждения административных производств в отношении лиц, ответственных за содержание дорог в городе Челябинске.

Это уже не первое «дорожное» дело, когда администрация Челябинска игнорирует решение суда. Прокуратура Челябинска еще в июле 2018 года направила в Советский районный суд исковое заявление об обязании администрации города устранить нарушения требований градостроительного законодательства путем приведения в соответствие с требованиями ГОСТов объекты улично-дорожной сети в поселке Чурилово по проспекту Виктора Давыдова, улицам Линейная, Самохина, 1-ая Эльтонская, 2-ая Эльтонская, Зальцмана и Сергея Герасимова. Чиновники должны были установить дорожные знаки, восстановить дорожную горизонтальную разметку, обустроить пешеходные тротуары и сделать наружное освещение.

Решение суда в полном объеме до сих пор не исполнено.