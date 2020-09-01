Прокуратура требует лишить мандата депутата ЗСО Николая Янова

Прокуратура Челябинской области вновь подняла вопрос о лишении мандата депутата Законодательного собрания региона Николая Янова. Повод – наличие недвижимости в Чехии.

Прокуратура Челябинской области повторно поставила вопрос о сложении полномочий депутата Законодательного собрания области Николая Янова. Надзорным ведомством было инициировано направление международного запроса в компетентные органы Чешской Республики с целью проверки сведений о соблюдении депутатом Яновым обязанностей, ограничений и запретов, установленных федеральными законами в части владения финансовыми инструментами за рубежом. Об этом сообщила старший помощник прокурора области Наталья Мамаева.

В ходе проверки был установлен факт участия депутата Янова в деятельности иностранного хозяйствующего субъекта.

С учетом полученной информации от компетентных органов Чешской Республики прокуратура области повторно инициировала рассмотрение вопроса о соблюдении депутатом Яновым обязанностей, ограничений и запретов, установленных федеральными законами, поставив вопрос о досрочном прекращении полномочий депутата.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», по имеющимся у прокуратуры сведениям, депутат и его супруга являются соучредителями компании в Чехии и имеют счета в иностранных банках. Однако об этих фактах парламентарий в своих декларациях не сообщил. В мае прошлого года прокурор просил рассмотреть вопрос о досрочном прекращении полномочий депутата Николая Янова в связи тем, что он предоставил недостоверные и неполные сведения о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера.

В мае 2019 года Центральный районный суд Челябинска отказал региональному прокурору в удовлетворении иска. Надзорное ведомство обжаловало решение суда.

Депутаты также отказались отправлять своего коллегу в отставку. Как ранее пояснял агентству председатель комитета ЗСО по законодательству, вице спикер Анатолий Брагин, предоставление депутатом недостоверных сведений в декларации не влечет прекращения его полномочий. Только вот прокуратура с экс-прокурором не согласилась.

Прокурор направил в суд иск с требованием признать незаконным бездействие Законодательного собрания, а также решение комиссии ЗСО по депутату Николаю Янову и обязать региональный парламент провести проверку полноты и достоверности представленных им сведений.

Глава надзорного ведомства считает необходимым добиться того, чтобы суд обязал Заксобрание рассмотреть вопрос о досрочном прекращении полномочий депутата, нарушившего антикоррупционное законодательство.