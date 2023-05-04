Прокуроры установят обстоятельства пожара на территории садового товарищества в Копейске

Прокуратура Челябинской области организовала проверку по факту пожара, произошедшего на территории садового товарищества «Станкостроитель-3» в Копейске. Огонь уничтожил три садовых домика.

Напомним, пожар в СНТ «Станкостроитель-3» произошел четвертого мая. Горела трава на площади в семь гектаров. К моменту прибытия первых расчетов огонь перешел на три садовых домика и пять надворных построек.

По предварительной информации, возгорание произошло на бесхозяйных участках товарищества в результате неосторожного обращения с огнем.

Пожар начался с возгорания сухой травы. Обстановку усугубляли порывистый ветер, сухая погода и плотная застройка. Огонь быстро перекинулся на три садовых домика и пять надворных построек. Существовала реальная угроза перехода пламени на соседние строения.

«Разом все вспыхнуло. Участки тут запущенные. В одно мгновенье всё залилось огнем. Ну не хотят держать, так продайте участок. Со всех сторон сухостой», - рассказала одна из садоводов, чей дом удалось спасти. Она отметила, что пожарные быстро приехали, облили дом водой и сумели его отстоять.

«Огнеборцы сработали слаженно и профессионально: к тушению привлекли пожарный поезд, тракторами провели дополнительную опашку местности. Огню не дали распространиться на другие строения», - пояснили в ГУ МЧС области.

Прокурор Копейска Сергей Чеурин выехал на место происшествия с целью координации действий оперативных служб, сообщает телеграм-канал надзорного ведомства.

В ходе проверки будет дана оценка, в том числе исполнению садовым товариществом требований пожарной безопасности.

В надзорном ведомстве напоминают, что пострадавшие граждане имеют право обратиться в прокуратуру г. Копейска (пр. Коммунистический, 39 «а», тел. 8-35139-2-54-17) за правовой помощью.