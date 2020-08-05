Пьяный челябинец избил охранников в магазине и затем попытался устроить автогонки с силовиками

В Челябинске между агрессивно настроенным посетителем и продавцом из павильона ТРК в Тракторозаводском районе произошел конфликт.

Молодой человек был изрядно пьян.

Сотрудники охраны торгового центра попытались урегулировать конфликт и попросили парня покинуть помещение магазина.

«На просьбу посетитель отреагировал кулаками. Один за другим смельчак начал наносить побои одному из сотрудников охраны. Понадобилась помощь группы быстрого реагирования «Витязь». Сотрудники охраны комплекса нажали тревожную кнопку и вывели хулигана на улицу после чего парень поспешил скрыться. Видимо, состояние алкогольного опьянения для него не помеха для того, чтобы сесть за руль. Что он и сделал», - сообщили в пресс-службе охранного предприятия.

Далеко уехать дебоширу не удалось. Он был задержан в одном из прилегающих дворов.

«В отделе полиции «Тракторозаводский» данное сообщение зарегистрировано. По данному факту проводится проверка», - сообщила сотрудник пресс-службы УМВД России по городу Челябинску Валерия Кудлачева.

По результатам проверки будет принято решение в соответствии с действующим законодательством.