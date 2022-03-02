Пьяный магнитогорец убил беременную собаку

В Магнитогорске (Челябинской области) пьяный мужчина палкой насмерть забил беременную собаку. В ЧП разбирается полиция.

Инцидент произошел на глазах у детей.

«В саду «Метизник» местный житель, будучи в нетрезвом состоянии, проник на территорию чужого участка, стучал в окна, напугал несовершеннолетних детей и у них на глазах палкой забил их беременную собаку. Она погибла от нанесенных травм», - рассказала зоозащитница Айгуль Юсупова.

Правозащитники написали заявление в полицию.

Как рассказала старший специалист группы по взаимодействию со СМИ УМВД России по Магнитогорску Мария Морщакина, заявление об убийстве собаки зарегистрировано в отделе полиции «Ленинский». Проводится проверка.