02.03.2022
Прокуратура наказала «ЮжУралВодоканал» за сброс сточных вод в Шершневское водохранилище
02.03.2022
Apple приостановила онлайн-продажи своей продукции в России
02.03.2022
ФАС усилит контроль за ценами на социально значимые товары
02.03.2022
Сбербанк уходит с европейского рынка
02.03.2022
США закрывают воздушное пространство для российских самолётов
02.03.2022
Россиянам запретили вывозить за границу более 10 тысяч долларов наличными
Пьяный магнитогорец убил беременную собаку
21.02.2022
Собака, которую вооруженные изверги искалечили в Нагайбакском районе, начала вставать и есть
21.02.2022
По факту расстрела собаки в Нагайбакском районе возбуждено уголовное дело
19.02.2022
Собака, которую расстреливали в Нагайбаке, выжила, но осталась без глаз
18.02.2022
Стреляли по глазам и гоняли по сугробам: в Нагайбакском районе два живодера издевались над собакой
За вами – правда: ветеран-афганец из «Боевого братства» обратился к участникам операции на Украине со словами поддержки
01.03.2022
Южноуральский офицер Константин Глушков погиб во время спецоперации на Украине
01.03.2022
Борьба с ларьками-«нелегалами» в Челябинске продолжается, однако ее результатами довольны не все
28.02.2022
Наталья Котова озабочена задержками строительства двух детских садов
28.02.2022
Виталий Паутов: В СК меня вызвали как свидетеля
25.02.2022