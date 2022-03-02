Пьяный магнитогорец убил беременную собаку

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Начальник ГУ МВД Челябинской области Михаил Скоков встретился с полицейскими Магнитогорска и пред
02.03.2022

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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Спецоперация на Украине
02.03.2022

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Еткульском районе (Челябинская область) в конце февраля завершились финальные соревнования XIX
02.03.2022

В Еткульском районе прошла XIX областная зимняя сельская спартакиада «Уральская метелица-2022»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинской области правоохранительные органы проверяют факты нарушений, допущенных подрядными
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Дороги
02.03.2022

В Челябинской области недобросовестными дорожными подрядчиками займутся прокуратура и полиция

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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02.03.2022

Прокуратура наказала «ЮжУралВодоканал» за сброс сточных вод в Шершневское водохранилище
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

02.03.2022

Apple приостановила онлайн-продажи своей продукции в России
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

02.03.2022

ФАС усилит контроль за ценами на социально значимые товары
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02.03.2022

Сбербанк уходит с европейского рынка
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02.03.2022

США закрывают воздушное пространство для российских самолётов

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02.03.2022 10:59
Фото: Айгуль Юсупова

Пьяный магнитогорец убил беременную собаку

В Магнитогорске (Челябинской области) пьяный мужчина палкой насмерть забил беременную собаку. В ЧП разбирается полиция.

Инцидент произошел на глазах у детей.

«В саду «Метизник» местный житель, будучи в нетрезвом состоянии, проник на территорию чужого участка, стучал в окна, напугал несовершеннолетних детей и у них на глазах палкой забил их беременную собаку. Она погибла от нанесенных травм», - рассказала зоозащитница Айгуль Юсупова.

Правозащитники написали заявление в полицию.

Как рассказала старший специалист группы по взаимодействию со СМИ УМВД России по Магнитогорску Мария Морщакина, заявление об убийстве собаки зарегистрировано в отделе полиции «Ленинский». Проводится проверка.

Автор: Инна Шемаева
живодеры
Магнитогорск
животные
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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Начальник ГУ МВД Челябинской области Михаил Скоков встретился с полицейскими Магнитогорска и пред
02.03.2022

Скоков познакомил полицейских Магнитогорска с новым начальником
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Губернатор Алексей Текслер и правительство Челябинской области выражают глубокие соболезнования р
Спецоперация на Украине
Спецоперация на Украине
02.03.2022

Правительство Челябинской области окажет поддержку семье погибшего на Украине офицера
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Еткульском районе (Челябинская область) в конце февраля завершились финальные соревнования XIX
02.03.2022

В Еткульском районе прошла XIX областная зимняя сельская спартакиада «Уральская метелица-2022»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинской области правоохранительные органы проверяют факты нарушений, допущенных подрядными
Дороги
Дороги
02.03.2022

В Челябинской области недобросовестными дорожными подрядчиками займутся прокуратура и полиция

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Спецоперация на Украине
Спецоперация на Украине
02.03.2022

Погибшего во время спецоперации на Украине южноуральского офицера похоронят на Градском кладбище Челябинска
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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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Цены на молочную продукцию выросли, но на школьниках Магнитогорска (Челябинская область) это не о
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Информационное агентство
Новости Челябинска и Челябинской области
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Среда обитания
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Телефоны:

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  • 260-51-33
  • 237-15-35
  • +7 906-869-79-01
  • +7 919- 403 -53 -05

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Скоков познакомил полицейских Магнитогорска с новым начальником

02.03.2022 12:14

Правительство Челябинской области окажет поддержку семье погибшего на Украине офицера

02.03.2022 12:04

Прокуратура наказала «ЮжУралВодоканал» за сброс сточных вод в Шершневское водохранилище

02.03.2022 11:29

Apple приостановила онлайн-продажи своей продукции в России

02.03.2022 11:26

ФАС усилит контроль за ценами на социально значимые товары

02.03.2022 11:24

В Еткульском районе прошла XIX областная зимняя сельская спартакиада «Уральская метелица-2022»

02.03.2022 11:20

Сбербанк уходит с европейского рынка

02.03.2022 10:59

Пьяный магнитогорец убил беременную собаку

02.03.2022 10:47

В Челябинской области недобросовестными дорожными подрядчиками займутся прокуратура и полиция

02.03.2022 10:45

США закрывают воздушное пространство для российских самолётов

02.03.2022 10:43

Россиянам запретили вывозить за границу более 10 тысяч долларов наличными

02.03.2022 10:29

В Аршинском заказнике задержаны любители «покатушек»

02.03.2022 09:57

Погибшего во время спецоперации на Украине южноуральского офицера похоронят на Градском кладбище Челябинска

02.03.2022 09:41

ММК отметил сотрудников, обеспечивающих качество продукции для автопрома

01.03.2022 22:08

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01.03.2022 21:49

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В Челябинске отключат светофоры на трех перекрестках

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Днем в среду в Челябинской области тепло и без осадков

01.03.2022 17:46

Немецкие политики о ситуации на Украине

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Валерия Гергиева уволили с поста главного дирижера Мюнхенского филармонического оркестра

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Подпавшие под санкции банки России не смогут выпускать новые карты Visa и Mastercard

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01.03.2022 15:41

Сборная УралГУФК по биатлону завоевала медали зимней Универсиады

01.03.2022 15:39

Попавший под санкции совладелец Шереметьево покинул свой пост

01.03.2022 15:33

За вами – правда: ветеран-афганец из «Боевого братства» обратился к участникам операции на Украине со словами поддержки

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01.03.2022 14:53

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01.03.2022 13:03

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Челябинские власти планируют изменить облик тридцати автомобильных стоянок

28.02.2022 12:01

«Омнибус» ставит в Златоусте «Ловушку для одинокого мужчины»

28.02.2022 11:47

«Танцевальный десант» для «Лазаревских чтений» ЧГИК