Пьяный житель Златоуста признался сожительнице в убийстве, а она «сдала» его полицейским

В Златоусте (Челябинская область) сотрудниками ПСС задержан подозреваемый в убийстве. Чтобы обнаружить труп стражам порядка пришлось перелезать на балкон.

В полицию поступило сообщение от местной жительницы, которая попросила о помощи: между ней и ее пьяным супругом произошел конфликт.

Прибывшие сотрудник патрульно-постовой службы в подъезде обнаружили мужчину в окровавленной одежде. Пройдя в квартиру женщины, которая их вызвала, они узнали, что ее муж пришел домой из гостей пьяным, на его одежде были следы крови. В пылу ссоры он признался сожительнице, что убил человека. Это она и рассказала сотрудниками полиции.

«Сотрудники ППС выехали к указанному месту для выяснения всех обстоятельств. Дверь квартиры, где возможно были совершены противоправные действия, не открыли. В ходе опроса соседей полицейские выяснили, что здесь проживают лица, ведущие аморальный образ жизни и что действительно накануне тут собиралась шумная компания», - рассказали в региональном полицейском главке.

Квартира располагалась на втором этаже. Сотрудники патрульно-постовой службы забрались на подъездный козырек и затем перелезли на балкон. В окно они увидели находившихся в жилище людей, которые затем и впустили полицейских. В одной из комнат квартиры на полу они обнаружили труп 60-летнего мужчины.

Как выяснялось между подозреваемым и погибшим произошел конфликт. Тот избил его. От полученных травм мужчина скончался, а шумная компания, несмотря на труп, продолжала распивать спиртные напитки.

Подозреваемый задержан. В отношении него следственными органами СУ СК России в отношении него принято процессуальное решение.