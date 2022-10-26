Работники салона связи осуждены за передачу детализации разговоров

Сотрудники УФСБ России по Челябинской области пресекли преступление в информационной сфере. Они установили операторов салона сотовой связи из Магнитогорска (Челябинская область), который распространяли детализации телефонных разговоров.

Правобережным районным судом Магнитогорска осуждены трое операторов сотовой связи, которые осуществляли неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации и распространяли детализации телефонных соединений абонентов. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ по Челябинской области.

Суд приговорил одного из них к 13 месяцам лишения свободы условно и к 240 часам обязательных работ, двоих других к наказанию в виде восьми месяцев ограничения свободы.