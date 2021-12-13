Ролик трудового коллектива ЧТЗ-УРАЛТРАК привел на предприятие прокуратуру и госинспекцию труда

Результатом выступления трудового коллектива «ЧТЗ-УРАЛТРАК» с публичной критикой организации рабочего процесса на родном предприятии стала прокурорская проверка. Об этом агентству «Урал-пресс-информ» сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

По ее словам, сегодня, 13-го декабря, с проверкой на Челябинский тракторный завод вышли сотрудники прокуратуры Тракторозаводского района южноуральской столицы - совместно с представителями государственной инспекцией труда и профсоюзов.

«В ходе прокурорской проверки будет проверено соблюдение предприятием законодательства в сфере охраны труда в части обеспечения работников средствами индивидуальной защиты», - отметила Наталья Мамаева.

Напомним, ролик под названием «Как на ЧТЗ работают без средств индивидуальной защиты», снятый сотрудниками завода, Федерация профсоюзов выложила в своем канале на Ютубе.

На платформе рабочийдвиж.рф была опубликована следующая информация о происходящем на ЧТЗ-УРАЛТРАК: «Проблема состоит в том, что обеспечение СИЗ не соответствует никаким нормам. Рабочие работают в старых, грязных и рваных перчатках. Некоторые сотрудники ходят по цехам в старой личной одежде. Более того, некоторые работники вместо спецобуви используют обычные кроссовки. Есть вопросы к качеству защиты органов дыхания и зрения. Сотрудники признаются, что сквозь старые защитные очки ничего не видно, а через потрепанные респираторы очень тяжело дышать».

Также рабочий движ.рф сообщал, что при формировании бюджета на текущий год на Челябинском тракторном заводе были заложены внушительные суммы на обеспечение безопасности труда. В частности, на закупку средств индивидуальной защиты предприятие должно было потратить 24 миллиона рублей, однако освоено было – по данным платформы, ссылающейся на профком первичной профсоюзной организации ЧТЗ-УРАЛТРАК, - лишь шесть миллионов.

Как подчеркнула главный технический инспектор труда Федерации профсоюзов Челябинской области Татьяна Иванова, «допустить работника к выполнению трудовой функции в «личной одежде» - значит, спровоцировать ситуацию возникновения непосредственной угрозы для его жизни и здоровья вследствие нарушения требований охраны труда».

«Приобретение и выдача работникам специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты за счет собственных средств является обязанностью работодателя, возложенной Трудовым кодексом Российской Федерации. Каждому средству индивидуальной защиты типовыми отраслевыми нормами установлен срок износа, по истечению которого СИЗ должны быть заменены. В случае необеспечения работника, занятого на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также с особыми температурными условиями или связанных с загрязнением СИЗ, работодатель не имеет права требовать от работника исполнения профессиональных обязанностей и обязан оплатить возникший по этой причине простой», - подчеркнула Татьяна Иванова, комментируя изложенную на платформе рабочий движ.рф проблему.